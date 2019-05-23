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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Про що нещодавно призначений заступник голови АП Пристайко говорив кілька годин з Зеленським

      241 Читать новость на русском
      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Фото з відкритих джерел

      Президент України Володимир Зеленський провів тривалу зустріч з головою своєї адміністрації Вадимом Пристайком. Вони, зокрема, обговорили можливості врегулювання ситуації на Донбасі.

      Як зауважив у ефірі телеканалу "112 Україна" новоспечений заступник голови Адміністрації Президента Вадим Пристайко, вони з Володимиром Зеленським говорили декілька годин. Основною темою розмови був мінський процес.

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      Говорили про те, яким чином ми можемо зсунути той процес, який застряг на мертвій точці. Мінськ, усі процеси, включно з миротворчим. Обговорювали й Тристоронню контактну групу та "нормандський формат,
      – розповів держслужбовець.

      Також, за його словами, розмову з президентом було присвячено темі телефонних переговорів між лідерами Німеччини, Франції та Росії, що відбулися 22 травня та відбудуться ще найближчим часом

      "Ми хочемо дізнатися про резульати останньої телефонної розмови між лідерами. Коли дізнаємося, тоді і будемо планувати наші наступні кроки", – додав Пристайко.

      Президент України Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником голови АП 22 травня. Раніше цю посаду він планував віддати Олені Зеркаль, однак та від неї відмовилась. Щодо самого Пристайка, то екперти раніше прогнозували, що він очолить МЗС після відставника чинного міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

      Що відомо про Вадима Пристайка? Це український дипломат. Має найвищий ранг Надзвичайного та Повноважного Посла України. Народився він 20 лютого 1970 року в місті Кілія, що на Одещині. У 1994 році закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут, отримавши диплом спеціаліста з інформаційних технологій. У 1998 році здобув ступінь магістра в Українській академії зовнішньої торгівлі. Володіє англійською та російською мовами. Одружений, виховує 2 синів.

      Пристайко розпочинав свою діяльність з приватного сектору – був співзасновником одного з перших українських інтернет-провайдерів та інтернет-видань "Електронні вісті". У 1994 році почав працювати у Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі. А у 1997-му перейшов на роботу до Азіатсько-Тихоокеанського відділу Міністерства закордонних справ. У 2000 році Пристайка призначили на посаду консула в Сіднеї, Австралія, де він займався переважно політичними й економічними питаннями.

      У 2002 році дипломат прийняв пропозицію перейти на роботу до Управління з питань зовнішньої політики Адміністрації Президента. У 2007 році його призначили на посаду заступника директора Департаменту НАТО МЗС. З 2014-го по 2017 рік він був першим заступником міністра закордонних справ України – керівником апарату. Згодом очолив місію України при НАТО.

      Зеленський, посади, Адміністрація Президента
      Кого ще та на які посади призначив Володимир Зеленський: інфографіка 24 каналу

       

       

      президентство володимира зеленського: хроніка останніх подій

      blog_ava
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      22 травня
      62952
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Адміністрація Президента Мінські домовленості Нормандський формат Володимир Зеленський
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