Про що свідчать слабкі виділення під час менструації: пояснення гінеколога
Менструація – це фізіологічний процес, який свідчить про те, що дівчина досягла статевої зрілості та готова до зачаття і виношування дитини. У кожної з жінок тривалість виділень різна, характер виділюваної рідини також відрізняється.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.
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Тривалість менструального циклу – це індивідуальне поняття, він може становити 21, а може і 35 днів. І це норма. Не плутати тривалість циклу з тривалістю місячних. Менструальний цикл – це проміжок часу від першого дня менструації до початку наступної.
Основні причини слабких виділень:
1. Порушення вироблення гормонів:
- синдром полікистозних яєчників;
- порушення функції щитоподібний залози;
- порушення овуляції, що пов'язане з різким схудненням;
- надлишок вироблення пролактину;
- сильний стрес;
- прийом гормональних контрацептивів;
- надмірна вага.
Слабкі місячні можуть бути ознакою серйозних захворювань
2️. Патологія матки
- внутрішньоматкові синехіі;
- пошкодження ендометрію (слизової оболонки матки) після вишкрібань, абортів;
- хронічний ендометрит;
- синдром Ашермана.
Мізерні виділення замість нормальних місячних можуть також бути результатом:
- виснаження організму;
- порушення обміну речовин ;
- нестачі вітамінів в їжі анемії ;
- різних стресів та емоційних перевантажень;
- аномалій у розвитку статевих органів.
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