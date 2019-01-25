Про що свідчать слабкі виділення під час менструації: пояснення гінеколога

Менструація – це фізіологічний процес, який свідчить про те, що дівчина досягла статевої зрілості та готова до зачаття і виношування дитини. У кожної з жінок тривалість виділень різна, характер виділюваної рідини також відрізняється.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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Тривалість менструального циклу – це індивідуальне поняття, він може становити 21, а може і 35 днів. І це норма. Не плутати тривалість циклу з тривалістю місячних. Менструальний цикл – це проміжок часу від першого дня менструації до початку наступної.

Акушер-гінеколог Уляна Кравець “Нормальним вважається, коли місячні йдуть від 3 до 7 днів. Але буває і таке, що менструація триває всього 2, іноді 3-4 дні, і цьому, безумовно, повинне бути пояснення. Кількість крові, що втрачається при менструації має становити близько 50-150 мілілітрів , але не менше”.

Основні причини слабких виділень:

1. Порушення вироблення гормонів:

синдром полікистозних яєчників; порушення функції щитоподібний залози; порушення овуляції, що пов'язане з різким схудненням; надлишок вироблення пролактину; сильний стрес; прийом гормональних контрацептивів; надмірна вага.



Слабкі місячні можуть бути ознакою серйозних захворювань

2️. Патологія матки

внутрішньоматкові синехіі; пошкодження ендометрію (слизової оболонки матки) після вишкрібань, абортів; хронічний ендометрит; синдром Ашермана.

Мізерні виділення замість нормальних місячних можуть також бути результатом:

виснаження організму; порушення обміну речовин ; нестачі вітамінів в їжі анемії ; різних стресів та емоційних перевантажень; аномалій у розвитку статевих органів.

Акушер-гінеколог Уляна Кравець “Не бійтеся звернутися до за порадою, адже самі ви не встановите причину слабких менструацій. Вчасно діагностоване захворювання може запобігти розвитку серйозних ускладнень”.

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