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      Про що свідчать слабкі виділення під час менструації: пояснення гінеколога

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      Чому слабкі місячні
      Чому слабкі місячні / pixabay.com

      Менструація – це фізіологічний процес, який свідчить про те, що дівчина досягла статевої зрілості та готова до зачаття і виношування дитини. У кожної з жінок тривалість виділень різна, характер виділюваної рідини також відрізняється.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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      Тривалість менструального циклу – це індивідуальне поняття, він може становити 21, а може і 35 днів. І це норма. Не плутати тривалість циклу з тривалістю місячних. Менструальний цикл – це проміжок часу від першого дня менструації до початку наступної.

       
      Акушер-гінеколог Уляна Кравець
      “Нормальним вважається, коли місячні йдуть від 3 до 7 днів. Але буває і таке, що менструація триває всього 2, іноді 3-4 дні, і цьому, безумовно, повинне бути пояснення. Кількість крові, що втрачається при менструації має становити близько 50-150 мілілітрів , але не менше”.

      Основні причини слабких виділень:

      1. Порушення вироблення гормонів:

      1. синдром полікистозних яєчників;
      2. порушення функції щитоподібний залози;
      3. порушення овуляції, що пов'язане з різким схудненням;
      4. надлишок вироблення пролактину;
      5. сильний стрес;
      6. прийом гормональних контрацептивів;
      7. надмірна вага.

      Слабкі місчні
      Слабкі місячні можуть бути ознакою серйозних захворювань

      2️. Патологія матки

      1. внутрішньоматкові синехіі;
      2. пошкодження ендометрію (слизової оболонки матки) після вишкрібань, абортів;
      3. хронічний ендометрит;
      4. синдром Ашермана.

      Мізерні виділення замість нормальних місячних можуть також бути результатом:

      1. виснаження організму;
      2. порушення обміну речовин ;
      3. нестачі вітамінів в їжі анемії ;
      4. різних стресів та емоційних перевантажень;
      5. аномалій у розвитку статевих органів.
       
      Акушер-гінеколог Уляна Кравець
      “Не бійтеся звернутися до за порадою, адже самі ви не встановите причину слабких менструацій. Вчасно діагностоване захворювання може запобігти розвитку серйозних ускладнень”.

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      Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Медицина Жіноче здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
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