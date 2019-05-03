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      Про що свідчить ріст цін у новобудовах Києва: пояснення фахівця

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      Ціни на квартири у новобудовах Києва у квітні 2019
      Ціни на квартири у новобудовах Києва у квітні 2019 / Фото із соцмереж

      За підсумками квітня 2019 року середня та мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Києва зросли після майже двомісячної стабілізації.

      У квітні середня ціна у новобудовах столиці зросла до 23 300 гривень за метр квадратний. У лютому та березні вона була зафіксована на рівні 23 тисяч гривень.

      Читайте також: В Україні здорожчали квартири: як за рік змінились ціни на квадратні метри

      Як зазначає експерт інформаційно-аналітичного порталу про новобудови 3м2 Вікторія Берещак, незначне збільшення вартості метра квадратного в межах 1-1,5%, свідчить про поступову активізацію ринку і на це не в останню чергу вплинули президентські вибори в Україні.

      Спровоковане президентськими виборами затишшя на первинному ринку минає. Бізнес взяв до уваги результати виборів, і миттєво відреагував поверненням до звичайного ритму роботи,
      – констатує експерт.

      Зростання цін було б неможливим без повернення покупця на ринок. Будь-які розмови про "колапс" чи "мильну бульбашку"» є безпідставними.

      Фахівець припускає, що зараз є шанс, що Верховна Рада разом з новообраним президентом здатні порозумітися, знайшовши точки дотику в баченні розвитку держави, що спричинить подальший розвиток економіки і будівельної галузі, зокрема.

      Читайте також: Зеленський переміг: Чого чекати на ринку нерухомості після виборів?

      "Хорошим стимулом для покупців може стати розвиток іпотечних програм, а також програм з розтермінування, а для бізнесу надважливим є впровадження прозорих правил гри при знищенні корупції", – підсумувала Вікторія Берещак.

      Нерухомість 24 писала про ймовірні сценарії розвитку ринку будівництва в Україні за підсумками результатів президентських виборів.

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      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості Ціни на нерухомість Новини Києва Ринок нерухомості Купівля нерухомості Первинний ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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