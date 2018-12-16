19:30
16 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Вагітність і пологи
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Про що варто поговорити перед партнерськими пологами

      306 Читать новость на русском
      Про що варто поговорити перед партнерськими пологами
      Про що варто поговорити перед партнерськими пологами / saberdesalud.com

      В Україні партнерські пологи є досить популярним явищем. Чоловіки все частіше наважуються допомагати своїй дружині під час народження дитини.

      Доула Тамара Андрєєва в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 розповіла, про що потрібно поговорити перед пологами.

      Читайте також: Як правильно харчуватися під час вагітності

      Хто така доула? Це помічниця при вагітності і під час пологів, надає практичну, інформаційну та психологічну підтримку. На відміну від акушера, доула не використовує медичні методи.

      Коли до неї приходить пара, доула перевіряє її на сумісність, вивчає моменти, які потрібно опрацювати.

      Важливо перед пологами, особливо, якщо партнером на пологах буде тато, озвучити, що він у будь-який момент може покинути пологове приміщення, якщо погано буде почуватися.

       
      Лікар
      "Доула зазначає, що таке рішення – не прояв слабкості, навпаки, це дуже сильний крок – визнати та вийти. І якщо ви його любите так само, це не впливає на ваші почуття і стосунки. Що ви теж маєте право попросити його покинути пологовий зал. Це не про те, що він поганий партнер і не впорався, а про те, що зараз ви відчули. І що він має право супроводжувати так, як він відчуває. До того моменту, як йому комфортно, і вам. Коли пара так домовляється, то ніяких проблем не виникає".

      Ситуація може погіршитися, коли чоловік не готовий йде на партнерські пологи, або коли жінка притягує його за вуха. Наслідком цього можуть бути проблеми, скандали у сім’ї. Тому партнери повинні озвучити свої межі, потреби і розуміння цього процесу. Коли є взаєморозуміння в сім'ї, то ніяких проблем не виникає.

      Партнерські пологи
      Партнерські пологи

      Іноді трапляються такі ситуації, коли жінка просить чоловіка вийти, а щойно дитина народилася – швидко кличе його до себе. Вона керується певними внутрішніми, глибинними причинами і розуміння, що так можна вчинити, дає розслаблення і комфорт.

      Повну версію інтерв'ю з доулою Тамарою Андрєєвою читайте тут.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Вагітність і пологи
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      У якому віці найкраще народжувати дитину: несподівані цифри від науковців
       20 квітня , 20:32
      Чи можна займатися сексом під час вагітності: пояснення
       15 червня , 23:27
      Психологи встановили, які діти краще навчаються у школі
       2 травня , 17:24
      Чому важливо правильно розмовляти з дітьми: пояснення від Супрун
       15 червня , 09:21
      Який розлад може виникнути у дитини через діабет матері
       26 червня , 11:36
      Чи корисні дієти під час вагітності: відповідь вчених
       26 вересня , 15:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук