Про що варто поговорити перед партнерськими пологами

В Україні партнерські пологи є досить популярним явищем. Чоловіки все частіше наважуються допомагати своїй дружині під час народження дитини.

Доула Тамара Андрєєва в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 розповіла, про що потрібно поговорити перед пологами.

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Хто така доула? Це помічниця при вагітності і під час пологів, надає практичну, інформаційну та психологічну підтримку. На відміну від акушера, доула не використовує медичні методи.

Коли до неї приходить пара, доула перевіряє її на сумісність, вивчає моменти, які потрібно опрацювати.

Важливо перед пологами, особливо, якщо партнером на пологах буде тато, озвучити, що він у будь-який момент може покинути пологове приміщення, якщо погано буде почуватися.

Лікар "Доула зазначає, що таке рішення – не прояв слабкості, навпаки, це дуже сильний крок – визнати та вийти. І якщо ви його любите так само, це не впливає на ваші почуття і стосунки. Що ви теж маєте право попросити його покинути пологовий зал. Це не про те, що він поганий партнер і не впорався, а про те, що зараз ви відчули. І що він має право супроводжувати так, як він відчуває. До того моменту, як йому комфортно, і вам. Коли пара так домовляється, то ніяких проблем не виникає".

Ситуація може погіршитися, коли чоловік не готовий йде на партнерські пологи, або коли жінка притягує його за вуха. Наслідком цього можуть бути проблеми, скандали у сім’ї. Тому партнери повинні озвучити свої межі, потреби і розуміння цього процесу. Коли є взаєморозуміння в сім'ї, то ніяких проблем не виникає.



Партнерські пологи

Іноді трапляються такі ситуації, коли жінка просить чоловіка вийти, а щойно дитина народилася – швидко кличе його до себе. Вона керується певними внутрішніми, глибинними причинами і розуміння, що так можна вчинити, дає розслаблення і комфорт.

Повну версію інтерв'ю з доулою Тамарою Андрєєвою читайте тут.

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