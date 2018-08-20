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Про співачку Ріанну випустять документальний фільм: деталі прем’єри

61 Читать новость на русском
Ріанна
Ріанна / Instagram / @badgalriri

Американський кінорежисер Пітер Берг вирішив зняти документальну стрічку про барбадоську співачку Ріанну. Над проектом митець працює з 2016 року і планує його представити цієї осені.

Про це повідомляють на SlashFilm.

За словами режисера в інтерв’ю, кінокартина може з’явитись на телеекранах "через півтора, може, два місяці". Вперше про ідею створення фільму Пітер заговорив ще у 2016 році і тоді він описував стрічку про Ріанну як "скоріше вивчення персонажа, ніж музичний фільм".

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Більше деталей про новий фільм наразі не повідомляють. Варто також зазначити, що Ріанна раніше знімалась у фільмі Пітера Берга 2012-го року "Морський бій". Тоді ж фільм провалився у прокаті, а акторську гру співачки оцінювали як вкрай погану. За роль в стрічці Ріанна здобула нагороду в антипремії "Золота малина" за найгіршу жіночу роль другого плану.

Хто така Ріанна?Про співачку і справді є що знімати в документальному фільмі, оскільки Ріанна походила з бідної сім'ї з Сент-Майкла, Барбадос і завдяки своїм старання змогла досягти шалених успіхів. У свої 16 вона переїхала в США, де розпочала активну музичну кар'єру під наставництвом Евана Роджерса. Згодом зірка почала підкорювати всі музичні чарти світу та отримувати найкращі нагороди в сфері музики.
Щодо особистого життя, її спіткало важке випробування, – у 2009 році колишній бойфренд Кріс Браун жорстоко побив співачку, через що його засудили до п'яти років умовно. Після цього артистка мала декілька короткочасних романів, один з останніх – з мільярдером Хассаном Джамілем.

Теги: LifeStyle Кіно Музика Ріанна
Джерело: 24 Канал
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