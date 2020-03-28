Про справу "Приватбанку", зустрічі з Коломойським та можливість дефолту: інтерв'ю з Гончаруком

Про справу "Приватбанку", важливість ухвалення "антиколомойського законопроєкту" та продовження співпраці з МВФ, зустрічі з олігархом та ймовірність дефолту – в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит" розповів експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Про справу "Приватбанку" та "антиколомойський законопроєкт"

Ви вже три тижні як офіційно безробітний. Як вам з табору безробітних спостерігати за тим, як парламент вперто намагається скоїти ритуальне самогубство, поставивши хрест на транші з МВФ у розпал кризи?

Знаєте, я звик до того, що питаннями намагаються підвести до якоїсь конкретної відповіді. Але не так же відверто. Я думаю, що зрештою, закони будуть ухвалені і співпраця з МВФ таки почнеться. Я в це щиро вірю і вважаю, що це єдиний правильний в цьому випадку крок. Я думаю, що і парламенту, і президенту, і команді вистачить здорового глузду точно дотримуватись цього шляху. Я в цьому плані оптимістичний, я вважаю, що цей сценарій сьогодні є найбільш вірогідним.

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Сценарій, якщо його приймуть. Просто зараз головною перешкодою для траншу МВФ став так званий "антиколомойський законопроєкт", який заборонить повертати "Приватбанк" Ігорю Коломойському. І зараз група олігарха в Раді робить усе, щоб цей закон ухвалили в тому варіанті, який влаштував би Коломойського.

Дивіться, цей законопроєкт насправді набагато ширший, ніж просто про "Приватбанк", про Коломойського чи якихось окремих акціонерів. У нас в Україні взагалі, для розуміння так відверто, більш ніж 500 мільярдів проблемних кредитів у банківській системі. І величезна кількість банків була виведена з ринку Національним банком, тому це дуже звужене розуміння лише в контексті "Приватбанку". Але так, це правда, що МВФ саме в цьому законі зараз бачить основну перешкоду для подальшої співпраці.

Чому законопроєкт називають "антиколомойським"Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

Я думаю, що редакція, яка зараз внесена у Верховну Раду, може бути проголосована. Я в це щиро вірю. Я виходжу з того, що це розумний, раціональний, сьогодні єдино можливий крок. Розумієте, співпраця з МВФ – це ж не лише про гроші, це про довіру. Ми маємо продемонструвати, що нам можна вірити, що ми зробили висновки, що десятки років, коли в Україні працювало телефонне право – коли групи впливу мали вирішальний вплив на державу і використовувала в своїх інтересах – вони минули. Зараз інакше. І оця "інакшість" має бути продемонстрована. Зокрема, і прийняттям цього закону.

Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Гончаруком у програмі "Перехресний допит"

Оцей закон і взагалі факт співвідновлення співпраці з МВФ сьогодні у світі сприймається як дуже показовий, як лакмусовий папірець. Тобто, якщо ви готові заходити в співпрацю з МВФ – ви більш-менш передбачувані. Тобто іноземний інвестор і фінансові іноземні кола приблизно розуміють, чого чекати. Тому що для них історія такої співпраці є однією з визначальних для прийняття рішень, чи взагалі працювати в Україні. Тому мова не про якийсь окремий закон, хоча це також велика дискусія, а про те, чи символічно ми продовжуємо працювати з МВФ, чи ні.

Про співпрацю з МВФ та можливість дефолту

Це розуміємо ми з вами, але Коломойський переслідує зовсім інші інтереси. Припустимо, що у президентській фракції зараз переможе таки група Коломойського. Ви знаєте, з яким бюджетом ви лишили країну? Чи без грошей МВФ, чи без довіри іноземних інвесторів ми взагалі переживемо наступний рік, чи це дефолт?

Я б не зводив цю проблему до якоїсь там окремої групи або якоїсь окремої персоналії. В цьому випадку мова про цивілізаційний вибір України. Ми готові далі рухатися тим курсом, який був обраний. А був обраний курс, фактично, на ринкові реформи, на чесну приватизацію, на продовження очищування банківської системи, на те, щоб держава і політичні кола не втручалися в роботу суддів і так далі.

Тобто дуже багато правильних рухів, правильних напрямків було започатковано. І зараз у світі від нас очікують, що цей рух, цей вектор буде продовжений.

Щодо чинного бюджету: він готувався, голосувався і збирався нами фактично при зовсім інших економічних умовах. Це потрібно розуміти. Зараз нова реальність, особливо викликана цими подіями навколо поширення пандемії коронавірусу. Тому абсолютно очевидно – бюджет має бути переглянутий.

У тому вигляді, в якому він (бюджет – 24 канал) існував – він просто не актуальний, адже писався за інших умов. Хоча багато речей тут може бути збережено, тому що важливо продовжувати капітальні інвестиції в економіку. Держава повинна мінімально зменшувати капітальні інвестиції в економіку, тому що це призводить до її прискорення. Робочі місця все одно будуть потрібні, за будь-яких сценаріїв, які б не розвивалися.

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Я вважаю, що розмови про дефолт як про можливий сценарій дуже шкодять. Якщо в політичному дискурсі на найвищому рівні в країні цей сценарій взагалі обговорюється серйозно як можливий – сам цей факт уже викликає велику недовіру серед інвесторів.

А він обговорюється – такий сценарій? Він обговорювався, коли ви були прем’єром?

Ні, не обговорювався. Цей сценарій ніколи офіційно не обговорювався, поки ми були урядом. Зараз я не знаю, не хотів би це коментувати, щоб не поширювати чутки. Але той публічний дискурс, який я бачу, мене непокоїть.

Я так і не зрозуміла, ви виключаєте можливість дефолту чи ні?

Я вважаю, що цей сценарій дуже небезпечний, і я не думаю, що чинна команда це допустить.

Про спілкування з Коломойським

У вашій останній промові у Верховній Раді ви про президента сказали таке: "У нас дуже хороший президент, він дуже порядна, чесна людина. За час роботи з ним я жодного разу не отримував незаконної команди, не було навіть натяків на якусь нечесну гру". Якою була позиція президента у питанні "Привату"?

Вона була завжди дуже простою: ми маємо відстоювати національні інтереси. Незаконних команд щодо "Привату" я від президента не чув.

А щодо інших питань?

Наприклад?

Кажуть, що вас з Зеленським розсварив саме Коломойський. Зокрема, той момент, коли ви намагалися прибрати його людей з "Центренерго". І що після цього була розмова з президентом, і ніби тоді ваші стосунки з ним погіршилися. Чи це правда?

Я у Верховній Раді дуже чітко сказав: таких рішень, як по "Центренерго", ми ухвалили десятки. OPZ, Укрзалізниця, Аграрна корпорація тощо. Тобто об’єктів або, умовно кажучи, ринків, де ми наводили порядок, були десятки. Що саме з цього або іншого стало підставою для такого політичного рішення – я не хочу гадати.

Я взагалі вважаю, що нам зараз треба концентруватися на майбутньому. У нас як у країни станом на початок березня була непогана макроекономічна ситуація. Вона зараз також не є катастрофічною. Просто потрібно не панікувати і спокійно продовжувати рух в тому напрямку, у якому він був. У нас є обставини у вигляді коронавірусу, які ускладнюють ситуацію. Це серйозний виклик для всього світу. Весь світ виявився неготовим до пандемії, це ми зараз бачимо. Україна – не виключення, це просто потрібно усвідомити.

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Що треба робити в таких умовах? Спокійно продовжувати прогнозований рух в тому напрямку, який був уже обраний, і там, де вже була зроблена велика робота. Тому що насправді домовленість про програму з МВФ уже була досягнута у грудні 2019 року. Всю необхідну підготовчу роботу ми уже зробили. Зараз просто потрібно завершити виконання, тому що 6 з 8 позицій програми вже зроблено. І після цього отримати додатковий ресурс – допомогу від МВФ.

Ми говорили про те, що нашою метою є 9 – 10% іпотека восени 2020 року. Подібні цілі потрібно перед собою ставити. Економіці потрібен дешевий ресурс. У нас яка була проблема в економіці – що не було достатньо доступного ресурсу, що кредит у банку ти менш, ніж на 25% у гривні не візьмеш – так вона і на сьогодні залишається. Це проблема, над якою потрібно працювати. Бізнесу та економіці потрібно дати дешевий ресурс. Це завдання №1 для того, щоб економіка запрацювала.

Ви зустрічалися особисто з Коломойським у статусі прем’єр-міністра?

Так, багато разів.



Ігор Коломойський / Скріншот

Що йому взагалі треба? Що він говорив вам?

Я б не хотів, що комусь там треба. Бо залізти комусь в голову неможливо. Він, очевидно, вважає, що націоналізація "Приватбанку" була незаконною, що щодо нього був вчинений злочин, і це рішення приймалося з політичних мотивів. Він цю позицію захищає і, я так розумію, що буде захищати. У кожного великого бізнесмена в цій країні є якісь інтереси.

Ми завжди, коли працювали по будь-якому об’єкту, ринку, таких конфліктних ситуацій за час нашої роботи в уряді було десятки, сотні. Наприклад, закриття грального бізнесу. Як ви думаєте, були люди, які з цього були незадоволені? Закриття нелегальних заправок. Були люди, які з цього наживалися, які були проти? З 1 лютого у нас фактично все дерево продається через онлайн-аукціони, схематоз закінчився. Були люди, які проти цього протестували? Звичайно, так. Таких прикладів я можу навести десятки.

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Тому зациклюватися на якомусь окремому кейсі зараз, на якійсь тактичній задачі, і зводити до неї всі проблеми я б не став. У мене дуже проста оцінка ситуації. По-перше, в Україні досить низька інфляція. У нас значно більші золотовалютні резерви, ніж були. У нас набагато стабільніша банківська система, ніж була. Так, є макровиклик у вигляді пандемії. Але ще раз: нічого катастрофічного станом на сьогодні макроекономічно з Україною не відбувається. Це виклик, перед яким стоїть весь світ.

Потрібно просто спокійно продовжувати роботу з нашими міжнародними партнерами. Щоби люди у світі розуміли, що Україна змінюється. Що вона не змінює прозахідний вектор, що не змінює рух до ринкових реформ. Все одно, як би не розвивалася пандемія, у світі багато дешевих грошей, багато людей, які хочуть розміщувати гроші. А гроші мають працювати, їх потрібно кудись вкладати. Тому прийде час, коли їх все одно будуть інвестувати.

Так от, нам потрібно, щоб Україна виглядала правильно та привабливо з точки зору інвестування. І рух до цього дуже зрозумілий. Просто передбачувано потрібно працювати над тим, що тут з’явилося rule of law, тобто фактично правила, за якими грали всі. Це те, на чому ми стояли. Це те, про що я говорив у парламенті 4 березня. Що ставлення нашого уряду до всіх було абсолютно однаковим. Просто такий підхід потрібно продовжувати і все. Якщо такий підхід збережеться і буде продовжений протягом якось тривалого періоду, Україна стане передбачуваною, а правила, які тут існують, дійсно будуть однаковими для всіх, в Україні точно буде серйозне економічне зростання.

Що відомо про відставку ГончарукаВерховна Рада 4 березня більшістю голосів ухвалила рішення про відставку уряду Гончарука. Новим прем'єром став Денис Шмигаль.



Формальною причиною відставки Гончарука президент у Верховній Раді назвав відсутність досвіду. Він сказав, що нових облич замало, не красти – замало. Експрем'єр-міністр погодився написати заяву на звільнення, хоча міг цього не робити, адже за законом мав право працювати ще пів року.

Про скандальну прослушку та чому Гончарук написав заяву на звільнення – читайте у наступних частинах інтерв'ю на 24 каналі.