Про стосунки з сином, затримання та Президента України й Франції: зустріч Сущенка з журналістами

Звільнений бранець Роман Сущенко зустрівся з журналістами, а місцем для конференції обрав "Укрінформ". Це інформагенство від якого той до полону працював спецкореспондентом у Парижі. Перше ж що зробив звільнений – зняв з фасаду агенції плакат із написом #FreeSushchenko , який там почепили після ув'язнення Сущенка в Москві.

Про власні малюнки

Роман Сущенко спілкувався з журналістами півтори години. В залі, де вони перебували з колегами, одна зі стін була повністю завішана його картинами. Перебуваючи в російській неволі, Роман постійно малював, використовуючи все, що було в нього під руками.

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Тепер колишній політв'язень заявив, що хоче продати всі картини, виставивши їх на аукціон. А ті кошти, які вилучить, віддати на підтримку тих українців, які ще досі перебувають у російській неволі.

Про спілкування з сином

Дуже багато картин малював для свого сина, зокрема це були машинки, адже хлопчик ще навчається в молодшій школі. Також для сина писав віршики й так міг підтримувати з ним комунікацію.

Я собі можу уявити, який там був стрес та удар. Я ще досі готуюся до серйозної розмови з сином, оскільки оці втрачені три роки потрібно надолужувати і треба про серйозні речі сказати,

– заявив колишній політв’язень Роман Сущенко.

Сущенко розповів про розмову з класним керівником його сина, яка зауважила, що у неї дуже часто є таке відчуття, ніби діти, які перебувають поруч з батьками, насправді не відчувають їх присутності. Хоч Роман Сущенко був так далеко від сина, але хлопчик постійно розповідав у школі про свого батька, нібито він поруч.

Про роботу журналіста

Роман Сущенко подякував одразу трьом президентам за своє звільнення – Петру Порошенку, Володимиру Зеленському та Еммануелю Макрону. Президенту Франції, бо в той момент, коли Сущенка затримали в Москві, він вже шість років, як працював в Парижі українським кореспондентом "Укрінформу".



Роман Сущенко

Колишній політв'язень зауважив, що збирається продовжувати бути журналістом. Однак чи він буде в Україні, чи за її межами, поки це питання ще не вирішує.

Про здоров'я

Зараз на першому плані у колишнього політв'язня стоїть його здоров’я, тому він досі навідується до лікарні "Феофанія". Там він проходить обстеження й наступного тижня у нього буде невелика операція. Проте Сущенко просив не хвилюватися, адже нічого страшного в цьому немає.

"Насправді я оклигав суто психологічно і якось сфокусував свій зір, а також налаштував рецептори на звичайне життя. Буквально ще вчора вранці була якась така інерція, було достатньо складно. Має відбутися невеличка хірургічна операція, але вона не серйозна. Не варто там щось дуже накручувати, хвилюватися", – заявив Сущенко.

Про затримання

Разом з адвокатом Марком Фейгіним відкрили більше інформації щодо затримання. Усі знали, що Сущенка затримали у Москві й що він полетів туди до своїх родичів, тобто у приватній поїздці.

Колишній бранець Кремля розповів, що його затримали в машині. І ній він знаходився зі своїм давнім російським знайомим, який був військовим. Сказав, що ця ситуація нагадала йому про Каїна і Авеля.

Що відомо про справу Романа Сущенка?Роман Сущенко – український журналіст, незаконно заарештований та утримуваний на території Росії з 30 вересня 2016 року. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через два дні після затримання, у неділю, 2 жовтня, коли у московське СІЗО "Лефортово" прибули російські правозахисники з плановою перевіркою умов утримання арештованих.



4 червня 2018 року Московський міський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Агресор приписує журналісту "шпигунство на користь України".