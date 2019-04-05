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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Про священство, баскетбол та Католицький університет: захопливе інтерв'ю з єпископом УГКЦ

      Теорія великого виклику 117 Читать новость на русском

      Ви бачите їх щодня, перетинаєтеся з ними на вулиці, працюєте в одному офісі, стоїте в черзі по каву. Вони мріють, ризикують, падають, але не зупиняються. Змінюють себе і змінюють світ. І досягають вершин. У них своя історія, свій секрет і своя теорія. Гості сьогоднішньої програми "Теорія великого виклику" – єпископ Української греко-католицької церкви Борис Ґудзяк.

      Про покликання до священства

      – Відчував, передовсім, покликання до глибшого духовного життя. Чи це має бути священство – це вже похідне. Очевидно, в мене це дуже довго тривало, бо я закінчив семінарію. Це була нагода жити з патріархом Йосифом під одним дахом три роки, а став я священиком аж на 15 років пізніше – в 38 років.

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      – Однією причиною, чому я не просив свячення стільки років – це питання одружуватись чи ні. Але в кінці я зрозумів, що не є важливо, що я хочу. Господь мене кличе до такого служіння і я почав сміятися зі своїх побажань, зі своїх сумнівів.

      – Моя мама була бездітна дев'ять років в подружжі. І лікарі сказали, що дітей не буде, батьки почали процес усиновлення і мама завагітніла. Вона зробила обітницю, що "я постараюся виховати цю дитину, якщо це хлопчик, для Бога". Я це прочитав у львівській газеті маючи 40 років. Я цього не знав, мама в ніякий спосіб цього не показувала, але вона це робила.

      ґудзяк
      Дитяче фото владики Бориса Ґудзяка

      – Мама десь відкривала цю перспективу. І від початку до кінця – це є Божа справа. В мене було потягнення до молитви. Я в 12, 13, 14 років шукав місце помолитися. Я мав маленький мотоцикл і я їхав в ліс, я в лісі мав таку маленьку святиню, де я зупинявся і молився. 

      ґудзяк
      Владика Борис мав у лісі свою "маленьку святиню"

      Про зустріч з Йосифом Сліпим

      – З Йосифом Сліпим я познайомився вперше маючи сім років. В кептарику я його вітав на летовищі від громади хлібом, сіллю та квітами. Потім, бувши вже підлітком, я мав нагоду кілька разів і в Америці, і в Римі зустрітися з патріархом.

      ґудзяк
      Інтерв'ю з владикою Борисом Ґудзяком

      – Коли я відчував покликання до священства, я зрозумів, що його приклад мене притягує. Він, можна сказати, був лідером у найбільшому змаганні ХХ століття і тому він може нас вчити змагань ХХІ століття. Я за його прикладом хотів би, хотів би в житті йти.

      Про спорт

      – Більше, ніж 50 років я щороку їздив на лижах. Колись це було і 12, і 30 днів у рік.

      ґудзяк
      Владика Борис захоплюється баскетболом та лижами

      – В Парижі, де я живу, є баскетбольний щит. Колись в Галичині казали: "були перли, та ся стерли". В баскетбол пробую грати, але моя успішність стає все більш печальною.

      Про заснування католицького університету 

      – Ми ставили питання – який університет потрібний країні, яка має вже багато сильних університетів? Ми хотіли відповісти на виклики тоталітаризму. На цей страх. На цю міжособисту недовіру.

      Основне питання було: як спілкуватися з людьми, як помагати молодим людям бути вільними у спілкуванні? Як робити, очевидно, свої професійні речі компетентно – без корупції, без плагіату. 

      – Допомога приходила часто від несподіваних осіб. Не українці повірили в цей університет більше, ніж український істеблішмент. Аж потім я зрозумів, що це Божий помисел. Бо, якщо на тебе не звертають увагу, принаймні тобі не перешкоджають. 

      Ми купили територію, де Червона армія з Москви будувала культурний центр Прикарпатського військового округу. Там, де партія мала бавитись, де мала свою ідеологію, так би сказати, втілювати в соцреалістичні культурні заходи, там сьогодні стоїть головний корпус Українського католицького університету. Мені здається, в Господа є почуття гумору.

      Відеокоментар владики Бориса Ґудзяка про відкриття Українського католицького університету:

      Більше – дивіться у програмі. 

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      Теги: Новини України Релігія Освіта УГКЦ Теорія великого виклику
      Джерело: 24 канал
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