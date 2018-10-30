Про Василя Ломаченка випустять документальний фільм: фото зі зйомок
Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) став героєм нового фільму.
Знімає його відомий режисер спортивних документалок Сергій Долбілов. Він зараз знаходиться у тренувальному таборі українця, щоб краще передати підготовку до бою проти Хосе Педраси, повідомляє 24boxing.com.ua.
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Про Василя Ломаченка знімають документальний фільм
Нагадаємо, що свій наступний бій Ломаченко проведе проти Хосе Педраси 8 грудня Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO.
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Джерело: 24 Канал
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