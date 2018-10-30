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      Про Василя Ломаченка випустять документальний фільм: фото зі зйомок

      205 Читать новость на русском
      Василь Ломаченко
      Василь Ломаченко

      Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) став героєм нового фільму.

      Знімає його відомий режисер спортивних документалок Сергій Долбілов. Він зараз знаходиться у тренувальному таборі українця, щоб краще передати підготовку до бою проти Хосе Педраси, повідомляє 24boxing.com.ua.

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      Про Василя Ломаченка знімають документальний фільм

      Нагадаємо, що свій наступний бій Ломаченко проведе проти Хосе Педраси 8 грудня Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Педраса
      Джерело: 24 Канал
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