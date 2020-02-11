Про війну, конфлікт з Коломойським та вибори у США: головні тези з інтерв'ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський дав розлоге інтерв'ю, в якому порушив одразу декілька важливих для України тем. Зокрема говорив про скандали за участю членів "Слуги народу", стосунки з Коломойським, вибори на Донбасі та майбутній обмін полоненими. Не оминув і міжнародну політику: гарант окреслив своє ставлення до президентських виборів у США.

24 канал зібрав ключові тези з інтерв'ю Володимира Зеленського "Інтерфаксу". Найцікавіші моменти – читайте далі.

До теми: Мені 42, я хочу бути в історії, – Зеленський розповів, навіщо йому посада президента

Про вибори на Донбасі

Зеленський сподівається, що вибори на Донбасі відбудуться восени 2020 року. На цей же період заплановані місцеві вибори по всій Україні. На його думку, місцеві вибори, що відбуваються одночасно по всій країні, об'єднують її. Також глава держави додав, що попри складність переговорів із Росією та відсутність спільної думки у деяких пунктах мінських домовленостей, місцеві вибори на Донбасі можливі. Однак зрозумілішою ситуація стане після зустрічі "нормандської четвірки", яка запланована на квітень.

Якщо там буде знову топтання на місці, – шанси на місцеві вибори зменшаться в рази,

– сказав Зеленський.

Важливо! Україна вважає, що вибори на Донбасі є можливими лише після зміни деяких пунктів мінських угод. Зокрема, перед проведенням виборів російські збройні формування мають піти з регіону. Ще одна вимога – відновлення контролю Україною над ділянкою нашого державного кордону.

Попередня зустріч у нормандському форматі відбулася 9 грудня. Це перша зустріч з 2016 року, коли лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

Щодо припинення вогню на Донбасі Володимир Зеленський наразі не може сказати всю правду. Однак він впевнений, що Україні вдасться досягнути миру. Також гарант розповів про черговий обмін полоненими. За його словами, в Україні й Росії вже є досить великі списки осіб для обміну.

На тому боці – майже 200 наших, у нас тут – десь 175 – 180 осіб. А це означає, що за один раз їх повернути неможливо через підготовку документів. Тому це процес буде ділитися на кілька обмінів,

– пояснив Зеленський.

Зеленський ще 3 лютого повідомив, що Україна готується до нового обміну полоненими. Наразі списки обговорюють на засіданнях ТКГ у Мінську.

Що відомо про попередні обміни полоненими?За президентства Зеленського відбулося два обміни полоненими. Перший відбувся 7 вересня, тоді в Україну повернулися 24 військовополонені моряки, яких Росія захопила біля Керченської протоки, та ще 11 політв'язнів. Вдруге обмін пройшов 29 грудня. На батьківщину повернулися 76 українців, серед яких 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.

Про зустріч з Путіним у Парижі

Зеленський впевнений, що Путін розуміє, що треба закінчити війну. Водночас Зеленський додав, що захоплення України – це реально небезпечний крок для Росії, який може призвести до внутрішнього жорсткого конфлікту.

Я впевнений, що вони не будуть припиняти своїх спроб створювати нові глобальні ідеї. Але найстрашніше, що може бути для Росії – це розпад її в тому вигляді, в якому вона зараз існує,

– сказав Зеленський.

Про дезінформацію в Україні

Президент вважає, що проти України ведуть агресивну медійну політику і з цим слід щось робити – фіксувати, застосовувати санкції. Адже саме фейки та дезінформація розколюють українців. Водночас Зеленський додав, що не має планів найближчим часом добиватись ухвалення закону для того, аби "зажати" чи "закрутити" журналістів.

Я дуже ліберально ставлюся до телебачення, до журналістики, бо моя колишня професія міцно з цим пов'язана. У мене нема жодного бажання влізати у чесну роботу журналістів,

– зауважив український лідер.

Водночас він пояснив, що ботоферми – це реальний і серйозний бізнес. І проти таких речей треба боротися, адже ті, хто сьогодні відстоюють у соцмережах, наприклад, незалежність України, завтра можуть бути проти. "За незалежність країни, незалежність особистості, права людини треба боротися будь-якими способами", – підкреслив гарант.

Більше про те, як працюють ботоферми та хто з українських політиків користувався їхніми послугами – читайте за посиланням.

Про конфлікт з олігархом Коломойським

Після обшуків на телеканалі "1+1", який належить Ігорю Коломойському, Зеленський допускає загострення конфлікту між ним і олігархом. Однак до цього він ставиться спокійно.

Ну, буде конфлікт, що я можу зробити. У мене стільки конфліктів з усіма. Знаєте, плюс один, один плюс один,

– пожартував президент.

Щодо обшуків на "1+1" Зеленський зазначив, що головне – визначити, хто замовив, змонтував і викладав інформацію про прослушку прем'єра Гончарука. Він наголосив, що потрібно розв'язати це вузол.

Обшуки на "1+1": головне

5 лютого Служба безпеки України влаштувала обшуки на робочому місці й вдома у кількох журналістів телеканалу "1+1". Журналістів Євгена Куксіна і Дениса Данька запідозрили у причетності до незаконного прослуховування Гончарука. Самі вони відкидають будь-яку причетність до прослуховування прем'єра.

На думку групи "1+1 медіа", обшуки можуть бути пов'язані з їхніми журналістськими розслідуваннями. Сам обшук вважають порушенням журналістської недоторканності та тиском на ЗМІ.

Про скандал із Брагарем

В інтерв'ю Зеленський сказав, що погано ставиться до скандалів, які пов'язані з депутатами зі "Слуги народу". Якщо депутат з його фракції потрапив у скандал, то він відчуває провину. Водночас гарант підкреслив, що "ми не можемо проконтролювати всіх депутатів, всіх мажоритарників".

Ми говорили, що буде очищення – і ми повинні це робити. Всіх чесних, сильних ти повинен підтримувати, а з іншими – спокійно розставатися. Спокійно казати – "ти не можеш бути обличчям нашої партії",

– підкреслив Зеленський.

Не оминув президент і нещодавній скандал за участю "слуги народу" Євгенія Брагаря. Під час телефонного дзвінка у студію одного з телеканалів пенсіонерка поцікавилась у політиків, як прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, якщо за компослуги треба платити ще більше. Тоді гість студії Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку. Після цього фраза про собаку і комуналку стала вірусним мемом у соцмережах. Зеленський наголосив, що висловлювання нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагаря є дуже непривабливими.

Дивіться відео: як у "Слузі народу" прокоментували скандал з Брагарем

Про президентські вибори у США

Зеленський заявив, що Україна матиме "серйозні та нормальні відносини" зі США незалежно від результатів президентських виборів. До слова, вони заплановані на 3 листопада 2020 року.

Ми не образили жодної сторони, ми не дали втягнути себе у внутрішній політичний конфлікт у США. Вони всі, я знаю, і демократи, і республіканці поважать нашу поведінку у цій ситуації,

– зазначив президент.

Як Україна причетна до скандалу в США: коротко