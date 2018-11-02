Про війну на Донбасі та дружбу з Кличками: ексклюзивне інтерв'ю з рок-легендою Deep Purple

Легендарний британський музикант та екс-учасник Deep Purple Гленн Х'юз приїхав з особливим концертом до Києва. У програмі – хіти із золотих альбомів гурту, учасником якого Гленн був у далеких 70-х. Артиста заслужено називають Voice of Rock за неповторну міць вокалу, а у 2016 році внесли у Зал слави рок-н-роллу.

Як і 40 років тому, коли Гленн Х'юз був учасником золотого складу гурту Deep Purple, музикант віддається сцені повністю. І всидіти на місці під його музику – неможливо.

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"На концертах нічого не змінилося, і я не змінився. У мене той же розум, і таке ж серце. Все як і раніше. Змінюються тільки місця, де я граю, і для кого. Я задоволений своєю музичною кар’єрою і я щасливий, що людям подобається моя музика", – розповів рок-легенда Гленн Х'юз.



Музикант віддається сцені повністю

На концерт рок-легенди зібралися шанувальники навіть молодші за його пісні. Особливо тішить те, що вони, дійсно, їх розуміють – каже музикант.

Атмосфера на концертах така ж, як і у 70-х. Я бачу на концертах молодих людей, як ви. І хоч не знають англійської мови, вони співають наші пісні. Я особливо щасливий бачити на концертах молодих людей. Можна сказати, що зараз я як батько, який співає для своїх дітей,

– сказав Гленн Х'юз.



Гленн щасливий бачити на своїх концертах молодих шанувальників

70-ті роки стали революційними для розвитку рок-музики, і Гленн також творив цю історію, проте, зізнається, що нічого не хотів би змінити. Адже все що було – і хороше, й погане – створило музиканта таким, як він є.

"Це дуже хороше питання. Я б нічого не хотів змінювати. Тому що я вірю, що те, яким шляхом я досяг успіху, зробило мене таким як я є. Були і дивні моменти, і прекрасні, скажені. Були і труднощі. Якщо це все зібрати до купи, все те, що я пережив, – це створило мене. І я дуже радий цьому. Я щасливий чоловік! Я пишаюся тим, що маю численні нагороди, і потрапив до Зали слави рок-н-роллу. І це неймовірно. Я продав багато альбомів і продовжую співати для своїх фанів. Я співаю про любов. І мені подобається співати про почуття любові", – зізнався Гленн.



Рок-зірка радіє усьому, що було у його житті

Американський музикант Стіві Вандер називав Х'юза своїм улюбленим білошкірим співаком, а сам Гленн вважає Стіві своїм наставником і хорошим другом.

Стіві є моїм наставником, ми вже довгий час добре дружимо. Я познайомився з ним ще у 70-х. Він дуже добре до мене ставився. Він завжди був для мене великим співаком. І не лише через те, що він класний вокаліст, а й тому, що він класний чоловік, батько. Він щирий і просто хороша людина. Мені подобаються люди талановиті і просто приємні,

– розповів музикант.

2 роки тому Гленн потрапив у Зал слави рок-н-роллу. Зірка зізнається, що для нього це було приємною несподіванкою.

Я цього не чекав. Я ніколи нічого не очікую. Я люблю своє життя і я просто щасливий. Якщо ти дуже сильно чогось бажаєш і очікуєш – ти ніколи цього не отримаєш. Дозволь цьому успіху самому прийти у твоє життя. І просто чекай на це,

– підкреслив він.



Музикант закликає ніколи нічого не чекати від життя

Гленну 66 і майже півстоліття він на сцені. І зараз – у чудовій формі. Хоча у молодості пройшов неабияке випробування славою. Були в житті, окрім музики, і алкоголь, і наркотики. Музиканту вдалося зупинитися тільки після того, як у 1991 році через передозування у нього зупинилося серце. Тепер Х'юз пропагує здоровий спосіб життя.

Я роблю вправи, бігаю, плаваю, я за здоровий спосіб життя. Також постійно пишу музику, у кожній кімнаті мого будинку є гітара. В кожній-кожній, і я будь-де граю. І я дуже вдячний за те, що вищі сили дали мені такий подарунок – талант, і я віддаю цей подарунок слухачам,

– наголосив Гленн.

Гленн останні 20 років постійно приїздить в Україну з концертами. Каже, єдине – через напружений гастрольний графік не встиг познайомитися з нашими музикантами.

Я знаю братів Кличко – вони мої друзі. На жаль, я нічого не знаю про українських зірок, хоча... Мені слід було б знати більше. Я знайомий з Володимиром та його братом, також з кількома бізнесменами з України, і маю тут декілька друзів. Я люблю цю країну,

– зазначив Х'юз.



Музикант зізнався, що тепер веде здоровий спосіб життя

І навіть коли через бойові дії на Сході менеджмент низки західних зірок відмовлявся їхати до нас через побоювання за безпеку, Гленна це не зупинило.

Я ніколи не слухаю таких відмов. Бо маю велику любов до вашої країни та українців взагалі. Я розумію і знаю про конфлікт, та я не звертаю багато уваги на політику. Я звертаю увагу на моїх фанатів і люблю українських фанатів,

– додав рок-зірка.



Гленн каже, що саме любов і музика врятують світ

Музикант знає, що в житті, дійсно, має значення та врятує світ. І про це говорить у своїх піснях.

Музика і любов. Бо любов – це відповідь, і музика – це зцілення. І це правда, правда,

– наголосив Гленн Х'юз.