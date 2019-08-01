Про втрату близької людини на фронті та червоні лінії у Раді: інтерв'ю з Олександрою Устіновою

Партія "Голос" пройшла до нового скликання Верховної Ради. У їхньому списку багато нових людей, але вони наголошують, що йдуть в Раду максимум на два терміни. 24 канал продовжує знайомити своїх читачів з новими обличчями української політики. Сьогодні читайте інтерв'ю з п'ятим номером у партії "Голос" Олександрою Устіновою.

Яка у вас освіта та перша робота?

– Я магістр політології Києво-Могилянської академії. Потім ще навчалася в Стенфорді. Коли на першому курсі переїхала навчатися до Києва, мої батьки не могли собі цього дозволити. Банально, не вистачало грошей на їжу і я роздавала листівки. Тобто, була промоутером, тому що треба було студенту якось заробляти, щоб жити в Києві.

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– Останніх п’ять років після Майдану я звільнилася з бізнесу і пішла працювати в громадську організацію "Центр протидії корупції". Ми займалися тим, що адвокатували, просували створення нових антикорупційних органів в Україні, відкриття реєстрів, створення реєстру електронних декларацій, яку зараз заповнюють всі чиновники.

– Останніх п’ять років я займалася цим. Мій головний напрямок в "Центрі протидії корупції" були комунікації і антикорупція в медицині. Я робила розслідування по тому, де насправді крадуть, як крадуть в медицині. Це було частково моє особисте переконання і це потім допомагало просувати медичну реформу і зміни в країні по закупівлі ліків, наприклад, через ті самі міжнародні організації.



Олександра Устінова

– Я просто, коли ще працювала в бізнесі, то пам’ятаю, особисто зіткнулася з цею ситуацією, коли мій батько захворів на онкологію. І він помирав тоді у Вінницькому обласному диспансері. Я пам’ятаю, як нам тоді продавали ліки – ти заходиш до лікаря і він каже: можете купити в аптеці, а можете через мене без націнки.

– Ми купили у нього ліки, татові вони так і не знадобилися. Він чудово знав, що вони вже йому будуть непотрібні, але я потім, коли задумалася, чому в лікаря набагато дешевше, ніж в аптеці. Я почала робити запити в різні державні служби і виявилося, що ці самі ліки за державний кошт і за кошти місцевих бюджетів закуповуються і повинні видаватися пацієнтам безкоштовно.

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І от ця несправедливість, коли людина помирає, а з її родичів викачують останнє навіть, коли це не потрібно. Для мене це стало таким поштовхом боротися з цією несправедливістю, медичною корупцією.

З бізнесу пішли вже після Революції Гідності?

– Я насправді, в 2013 році, коли помер батько, працювала у великій міжнародній компанії. Проте, завжди паралельно допомагала багатьом громадським організаціям – волонтерила. Тобто, я допомагала "Пацієнтам України", Всеукраїнській мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД і антикорупційним організаціям.

– Насправді, останньою краплею для мене став Майдан, тому що я багато речей для себе переосмислила. Коли ти розумієш, що люди помирали через те, щоб Україна була іншою. Розумієш, що хтось віддав за це життя, ти маєш зробити все максимально, щоб поміняти країну. Я розуміла, працюючи в бізнесі, я все одно більшу частину свого часу віддавала роботі, хоча й далі продовжувала волонтерити.



Олександра Устінова на Майдані

– Для мене наріжним питанням було забезпечення себе власним житлом, тому що я 14 років прожила в Києві і поміняла 13 орендованих квартир Це було надзвичайно важко, тим паче, що в мене завжди були домашні тварини – кіт, собака. Я всіх з вулиці завжди підбирала. І знайти житло в Києві, коли в тебе є тварини, дуже важко. Тому я вирішила, як тільки куплю квартиру, я піду повністю працювати в громадську організацію. Я в2014 році після Майдану придбала житло з моїм цивільним чоловіком і звільнилася. Після цього пішла працювати в громадську організацію на постійній основі.

Як познайомилися з чоловіком та скільки років разом?

– Ми разом працювали в одній компанії. Разом ми вже майже 9 років. Рік тому одружилися перед тим, як я їхала в Стенфорд. Я дуже вдячна цій людині за всю підтримку, тому що я не уявляю, хто б ще так міг підтримувати мене у всіх моїх захопленнях. Насправді, коли я йшла з бізнесу, він дуже сильно сподівався, що частіше буде мене бачити.

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– Вийшло навпаки, я просто взагалі почала пропадати на роботі і кожен раз, я пам’ятаю казала йому: "Олексій, зараз є таке вікно можливостей, от реально зараз треба дуже сильно напрягтися і в нас вийде створити НАБУ. Потім нам треба створити Антикорупційну прокуратуру". До речі, всю концепцію Антикорупційного суду придумали на моїй кухні.



Олександра з чоловіком

– Він мені каже: те вікно взагалі колись зачиняється. Проте, насправді, дуже йому вдячна, він на себе багато речей перебрав. І в побуті дуже багато допомагав, і фінансово, тому що, коли я пішла з бізнесу в громадський сектор, то зарплата була набагато менша. Тому для мене ця підтримка дуже важлива.

Ким працює чоловік?

– Він ІТ-шник, працює вже майже 10 років в одній компанії. Коли я вчилася в Стенфорді, він перевівся працювати за кордон, щоб бути ближче. У них майже вся сім’я ІТ-ників – батько, сестра і Олексій. Зараз він працює в США, тому що він перевівся пізніше. В нас не вийшло так, як ми хотіли, щоб в одному місті жити, бо офіси розкидані.

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– Він живе зараз в Бостоні, Техасі. Цікаво, що сама там колись навчалася – в школі виграла по програмі FLEX, коли ти дітей з старшої школи відправляють на рік вчитися в США. Було дуже цікаво, бо ми тепер вдвох могли провідати мою сім’ю, в якої я жила.

У чоловіка там контракт? Чи повернеться він в Україну?

– У нього там контракт. Він повернеться, я розраховую все ж таки (сміється). Проте зараз він працює там. На певний час він навіть допоміг мені – забрав тварин. Коли я їхала навчатися, то забрала собаку, він – кота. Ми їх у 2015 році забрали у родини біженців з Луганська. Вони намагалися їх десь прилаштувати.

– Я вже довгий час займалася зоозахисною діяльністю. Я знаю багатьох волонтерів і вони попросили мене допомогти прилаштувати тваринок, бо родина на ПМЖ виїжала в Ізраїль. І вони залишилися в нас жити.



Лабрадор Устінової

– Кіт і собака з однієї сім’ї. В мене насправді була проблема – я намагалася їх прилаштувати, але нхто не хотів брати старого кота в сім’ю, бой ому на той час було вже майже 14 років. Лабрадора хотіли забирати, а кота ні. Я розуміла, що для них це й так стрес – переїзд з Луганська і в Києві по різних квартирах тинялися. І ще раз їх розлучати було б неправильно.

У "Голос" вас покликали чи ви самі захотіли долучитися?

– Коли Славко презентував свою політичну силу і заявив про те, що йде на парламентські вибори, я відразу написала йому і кільком людям з команди, що як тільки закінчу навчання, то готова приїхати і волонтерити. Я справді вірила, що єдина альтернатива, вже всіроуміли якій більшості, яка може професійно далі боротися за майбутнє України.

– Я мала повернутися трохи пізніше, але мені написали, щоб приїхажала чимшвидше. І подумай, може, ти тоже хочеш йти в парламент. Для мене це було дуже неочікувано, тому що я ніколи не бачила себе політиком. Я все житя багато працювала, багато волонтерила і завжди розуміла, що зміни треба робити системно. Знаєте, як в нас в Україні ставляться, що політика – це брудна справа. Мені хотілося робити щось хороше, але я не хотіла бути частиною цього бруду.

– Проте, коли побачила команду… В перший день, як зайшла в штаб "Голосу", то зрозуміла, що 70% людей знаю особисто і ми з ними перетиналися в дуже класних проетах. Це люди, яким я довіряю і це було дуже важливим. Коли ти розумієш, що кожен сам по собі робив багато класних речей, реформував країну і зараз готовий пожертвувати цією довірою і все ж таки піти в політику. Для мене тоді вибір був очевидний.

– Мені завжди, коли кажуть, що в мене високий номер в списку, то я вам клянуся, що дізналася його в день разом зі всіма українцями. Для мене, звичайно, з однієї сторони це велика відповідальність. З іншої сторони, це і знання того, що я щось робила. Мені було і приємно, але й дуже страшно, тому що розумієш – інші покладають на тебе відповідаьність.

Чи була у вас якась політична діяльність до цього?

– Я ніколи не була помічником депутата. Звичайно, ми співпрацювали з деякими політиками, тому що просували деякі законопроекти. Наприклад, з Єгором Соболєвим – головою антикорупційного комітету у минулому скликанні Ради. Без нього, ми багато речей би не зробили в парламенті.

– Співпрацювали з Ганною Гопко, яка була керівником міжнародного комітету, з Мустафою Найємом. Ми співпрацювали, але я не була помічником. Проте було багато поілтиків, які допомагали нам. Давайте говорити відверто, ми могли придумати концепцію, розробити законопроект, але реєструвати йогом али депутати.

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– Моя задача полягала в тому, щоб зробити повністю медійну кампанію. Проте остаточне рішення приймали, звичайно, політики. Для мене зараз це великий челендж, але, з іншої сторони і велика відповідальність, тому що зараз більшу частину часу витрачати на те, щоб ходити і зирати підписи парламентарів або переконувати їх.

Чи є для вас приклад жінки в політиці?

– Я вам скажу чесно, що для мене завжди була взірцем Ганна Гопко, тому що це людина, яка так само прийшла з громадського сектору. І 5 років відпрацювала керівником комітету і речі, які вона робила, їй за них було дуже важко.

– Вона, наприклад, була єдиний депутат, яка не побоялася зареєструвати правки про Службу безпеки України, щоб забрати в них повноваження – функцію розслідування антикорупційних та економічних злочинів. На неї був величезний тиск, але вона розуміла, що це треба робити і що це правильно.



Ганна Гопко

– Для мене великим взірцем є Уляна Супрун і те, що вона зробила за три роки … Давайте говорити відверто, Супрун – це єдиний міністр охорони здоров'я, який протримався на посаді майже три роки. Я до цього казала, що у нас як сходить сніг і сходять підсніжники, то так і міністри охорони здоров’я. Ця людина протрималася три роки і незважаючи на величезний тиск, те, що її навіть через чуди намагалися звільнити, вона далі робила те, що вважала за потрібне.

– Вона зберегла реформу закупівлі ліків через міжнародні організації, які економлять величезні кошти. Вона почала реформу охорони здоров’я. Так, вона тільки почалася, ми тільки бачимо це на сімейних лікарях. Проте це перша людина, яка почала це робити, яка пішла проти системи, головних лікарів, які, зазвичай, в нас є мультиміліонерами…Тому що ця система охорони здоров’я, яка зараз існує, – це феодальна система залежності лікарів від головного лікаря. Той, фактично, дає їм роботу, дає можливість заробляти, збирає данину.



Уляна Супрун

– Ця система не могла далі існувати, бо ми би всі вимерли. Система охорони здоров’я в країні – це одна з основоположних. Якщо в нас середня тривалість життя на 10 років менше, ніж за кордном – це, звичайно, відсутність нормальних медичних послуг. Мій батько був чудовим прикладом цього, бо йому просто не могли поставити діагноз. Поставили його дуже пізно.

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– Тому мені не треба дивитися десь за кордон. Для мене є люди в Україні, яким я вважаю ідеалом. Я не говорю, що ці люди ніколи не робили помилок, але те, наскільки вони боролися за те, в що вони вірять … те, наскільки вони були готові йти проти системи, щоб зімнювати країну і жертвували чимось у своєму особистому житті, то для мене це дуже великий показник.

Яка для вас червона лінія у Верховній Раді? За що ви ніколи не проголосуєте? Якщо Вакарчук скаже проголосувати за якийсь проект, а ви не захочете. Чи підете проти своєї фракції?

– У нас ще немає своєї фракції. Проте так, як ухвалюють у "Голосі" рішення, то у нас нема такого, щоб прийшов Вакарчук і сказав, що має бути так. Це для мене дуже важливо. Я наприклад, перевіряла на доброчесність всіх людей, які подавалися до нас по мажоритарці. Коли я казала, що когось не можна брати, бо в них такий бекграунд, зв’язки або корупційні зашквари, то зі мною одразу погоджувалися.

– Це подавалося на номінаційний комітет, все колегіальним рішенням приймалося. У нас нема якогось однооосібного прийняття рішень. Я впевнена на 100%, що такого не буде у фракції. Ми вже між собою про це домовлялися. В нас кожна людина – це голос.



Лідери партії "Голос"

– Насправді, червоні лінії існують і дял мене важливо, що вони існують для більшості моїх колег. Звичайно, це Росія. Я ніколи не буду голосувати за щось, що може дати більше можливостей Росії або повноважень. Тобто, співпраця з проросійськими силами, голосування за будь-що, що зможе поставити в Україну в невигідні умови в порівнянні до Російської Федерації є неприйнятним.

– Я втратила дуже близьку мені людину на фронті. Він пішов добровольцем, коли тільки почалася війна. Його вбили російські військові і для мене це не просто слова. Це особисті речі, які я ніколи не перейду.

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– Також це антикорупційні "зашквари". Я ніколи не буду голосувати за "дєрєбани", за те, щоб зберегти недоторканість депутатам, якщо є чіткі докази, що людина брала хабарі. Загалом, ми виступаємо за зняття депутатської недоторканості й сподіваюся, що нас підтримає партія більшості. Тобто все, що стосється корупційних "зашкварів" та співпрацею з Росією є для мене червоними лініями.

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