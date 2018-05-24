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Про які хвороби може свідчити колір обличчя

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Колір обличчя може свідчити про захворювання
Колір обличчя може свідчити про захворювання / Фото з вільних джерел

Відтінок шкіри може свідчити про наявність або відсутність захворювань внутрішніх органів людини. На такі зміни впливають багато факторів – стреси, шкідливе харчування, несприятлива екологічна ситуація.

Колір шкіри може відрізнятися у людей з різних причин, пише "Країна здоров’я".

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Про втому та нестачу сну може свідчити непривабливий сірий колір шкіри. Проте навіть якщо людина відпочила та пройшла косметичні процедури, то варто звернути увагу на загальний стан організму. Сірий відтінок говорить і про проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Якщо ж у людини немає проблем із травленням, то такий колір може спричинити куріння або стрес.

Якщо у людини нестача гормонів надниркових залоз, то обличчя може бути смаглявого або бронзового відтінку (помилкова засмага). Білий колір обличчя свідчить про проблеми з серцем або легенями, а також нестачу гормонів щитоподібної залози.

У разі збільшення кількості еритроцитів в крові, підвищення кров'яного тиску або збої в роботі серцево-судинної системи, обличчя набуває червоного відтінку.

Про захворювання серця та дихальної системи може свідчити синюватий відтінок. 

Жовтий колір обличчя може бути симптомом розладу у роботі печінки, підшлункової залози, селезінки та жовчнокам'яної хвороби.

Темний колір шкіри з чорнотою підказує людині, що у неї проблеми із нирками або сечовим міхуром. У цьому випадку варто відвідати уролога.

До слова, весняна пора для жінок – це час по-новому поглянути на себе, прокинутися від зимової хандри і повернути шкірі обличчя свіжий вигляд. Після зими шкіра тьмянішає, з'являються зневоднені ділянки або прищі. З цим важливо боротися і вчасно їх уникати.

Теги: LifeStyle Лікування Здорове життя Здоров'я Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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