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      На які порушення в організмі вказує хропіння

      1657 Читать новость на русском
      Хропіння
      Хропіння / groupon.com

      Вчені з Австралії з'ясували, що люди, які страждають хропінням, мають великі проблеми з пам'яттю.

      Вчені попросили 44 добровольців з апное і 44 здорових людини згадати своє дитинство, підлітковий період і недавнє минуле. Серед першої групи добре відтворити спогади змогли лише 18,9%, а серед другої – 53,3%, йдеться в результатах дослідження. 

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      Ускладнене хропіння та апное, характеризується переривчастим диханням під час сну. Людина може не дихати кілька секунд, а таких епізодів за всю ніч буває кілька сотень. Це викликає серйозне кисневе голодування і сильно шкодить здоров'ю.

       
      Апное – що це?
      Тимчасове припинення дихальних рухів, зумовлене гальмуванням дихального центра, розташованого в довгастому мозку, найчастіше – внаслідок посиленої вентиляції легень (після посиленого довільного або штучного дихання).

      Висновки вчених підтвердило сканування мозку. 

      Хропіння
      Хропіння шкодить мозку

      "Пацієнти з апное втрачають багато сірої речовини в тих областях, які асоційовані з пам'яттю про самого себе", – розповіла дослідниця Мелінда Джексон.

      Крім поганої пам'яті, ускладненене хропіння підвищує ризик розвитку депресії, хвороби Альцгеймера і погіршує психічне здоров'я в цілому.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування
      Джерело: 24 Канал
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