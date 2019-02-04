На які порушення в організмі вказує хропіння

Вчені з Австралії з'ясували, що люди, які страждають хропінням, мають великі проблеми з пам'яттю.

Вчені попросили 44 добровольців з апное і 44 здорових людини згадати своє дитинство, підлітковий період і недавнє минуле. Серед першої групи добре відтворити спогади змогли лише 18,9%, а серед другої – 53,3%, йдеться в результатах дослідження.

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Ускладнене хропіння та апное, характеризується переривчастим диханням під час сну. Людина може не дихати кілька секунд, а таких епізодів за всю ніч буває кілька сотень. Це викликає серйозне кисневе голодування і сильно шкодить здоров'ю.

Апное – що це? Тимчасове припинення дихальних рухів, зумовлене гальмуванням дихального центра, розташованого в довгастому мозку, найчастіше – внаслідок посиленої вентиляції легень (після посиленого довільного або штучного дихання).

Висновки вчених підтвердило сканування мозку.



Хропіння шкодить мозку

"Пацієнти з апное втрачають багато сірої речовини в тих областях, які асоційовані з пам'яттю про самого себе", – розповіла дослідниця Мелінда Джексон.

Крім поганої пам'яті, ускладненене хропіння підвищує ризик розвитку депресії, хвороби Альцгеймера і погіршує психічне здоров'я в цілому.

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