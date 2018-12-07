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      "Про їх долю можна буде говорити після суду": Лавров розповів, що чекає на полонених моряків

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      Сергій Лавров
      Сергій Лавров / Getty images

      Долю українських моряків, яких захопили у полон росіяни поблизу Керченської протоки, в РФ вирішуватимуть після суду над ними.

      Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров передає ТАСС.

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      Що стосується термінів, тільки суд завершиться, у нас є можливості відповідно до російського законодавства. Тоді можна буде говорити про те, як їхню долю полегшити або домовитися про конкретні кроки. Але це буде зроблено тільки після того, як завершиться судовий процес,
      – розповів Лавров.

      Глава МЗС РФ також нагадав про те, що українські моряки начебто "порушили міжнародне право і російські закони".

      "Вони незаконно вторглися в територіальні води РФ, не покидали їх, відмовлялися відповідати на будь-які запити. Це злочин, який в будь-якій країні вважається таким. Зокрема, на кордоні США з Мексикою діє положення – стріляти на ураження у будь-кого, хто перетне кордон. Ми так не діяли", – додав російський міністр.

      Нагадаємо, що у військовополонених українських моряків, які перебувають в СІЗО Москви важкі поранення ніг і ампутація пальців руки.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.

      2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

      29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Сергій Лавров
      Джерело: 24 Канал
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