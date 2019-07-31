Про завдання "Голосу" в Раді, сім'ю та спілкування з Вакарчуком: відверте інтерв'ю з Юрчишиним

Партія "Голос" набрала необхідну кількість голосів та проходить до Верховної ради. У їхньому списку багато нових людей, але вони наголошують, що йдуть в Раду максимум на два терміни. 24 канал продовжує знайомити своїх читачів з новими обличчями української політики. Сьогодні читайте інтерв'ю з сьомим номером у партії "Голос" Ярославом Юрчишиним.

Він за першою освітою історик-археолог, закінчив Львівський національний університет. За другою освітою він політолог, закінчував Європейські студії Києво-Могилянської академії.

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Про сім'ю та рішення піти в "Голос"

Наскільки зараз підтримуєте "Пласт"? Чи всі ваші діти до нього причетні та яка історія знайомства з дружиною?

– Багато в чому тим, ким я є в старшому віці мене сформувала організація "Пласт" (скаутська організація, – 24 канал). Я не був у "Пласті" в дитинстві. Я вже потрапив туди у свідомому віці, тому мій головний функціонал був – займатися з дітьми.



Ярослав Юрчишин з родиною

– З дружиною ми познайомилися на пластових заходах, тому наші троє дітей від народження в "Пласті". Дружина навіть була вагітною на таборах. Це організація, яка дає ціннісний стержень. Вживання в природі, спілкування з людьми – це форма, за якою стоїть ключове – зміст, віра в добро і максимальна концентрація на те, щоб його примножувати, допомагаючи іншим, живучи за пластовими законами. І вірити в Бога та Україну.

Партія "Голос": подзвонили вам чи ви подзвонили їм? Чия була ініціатива?

– Ініціатива створення партії була Святослава Вакарчука, але я, напевно, був одним з перших людей, які активно долучилися. Ми розуміємо, що зараз той темп реформ і змін, який провадився попередньою владою, напевно, не відповідає не те, що бажанням, а насправді спроможностям країни. Не відповідає запитам суспільства, яке вже неодноразово довело свою здатність концентруватися та досягати результату. Це і Революція Гідності, і війна на Сході.



Представники партії "Голос"

– Відповідно потрібна нова політична культура, яка не пов’язана з олігархатом, країною-агресором, яка не побудована на корупції, яка фактично є більш підзвітною, прозорою.

– Вперше про якійсь політичні аспекти з Святославом ми говорили три роки тому, коли займалися справою просування Вищого антикорупційного суду. Відповідно, коли почалися дискусії варто чи не варто приймати йому участь у президентських виборах, то комунікація продовжилася і в кінцевому варіанті десь в процесі цієї розмови було вирішено, що одна людина – це добре. Проте для того, щоб змінювати країну потрібна команда, побудована на цілісних основах. Так і виникла партія "Голос".

Чи радив Юрчишин Вакарчуку йти в президенти?

Що ви радили Вакарчуку – йти чи не йти в президенти?

– Насправді довгий час, працюючи в політиці, навряд чи можна радити людині, яка вже склалася, щось радити. Можна просто пояснювати можливості, перспективи та перепони. Чесно кажучи, дискусії були досить складні. Святослав схилявся до рішення не йти в президенти набагато раніше.



Святослав Вакарчук очолює партію "Голос"

– Як людина, яка має достатньо ґрунтовну професійну освіту, розумів відповідальність і ціну помилку. Тому в даному випадку більше комунікувалося про те, яким шляхом може піти Україна в залежності від того чи іншого вибору. Тому персональних якихось рекомендацій не було. Святослав самостійна, доросла особистість, яка в принципі сама приймає рішення.

Чи допомагали ви йому формувати команду?

– Команда формувалася усіма причетними. Дуже багато людей прийшли самі, запропонували бажання долучитися до команди. Багатьом людям прийшлося аргументувати, чому саме зараз, навіщо заливати бізнес, великі юридичні компанії чи свою постійну роботу і включатися в політику. Проте, якогось окремого джерела, щоб через когось проходили люди, то такого не було.

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– Наприклад, Кіра Рудик, фактично, прийшла після розмови з Святославом. Таких розмов було дуже багато. Більшість відмовилася не так приймати участь в політиці, як фактично змінювати свій ритм і стан життя, розуміючи, що в банківській чи юридичній сфері ще не все досягнули, і можна далі працювати у цьому напрямку.

Про Революцію Гідності

Як би ви для себе ознаменували останні п’ять років після Революції Гідності?

– Я б сказав, що високих обіцянок і невисокої реалізації. Тобто, якщо порівняти, то Україна за цих п’ять років досягла дуже багато. Ми пам’ятаємо, що вийти людей на Майдан фактично спровокувало не підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Зараз ми маємо угоду про асоціацію, безвізовий режим, тобто, фактично в зовнішньо політичному напрямку ми досягли достатньо багато. Хоча знову ж таки – це не межа.



Революція Гідності

– На жаль, повернення Росії в ПАРЄ чи незавершення слідчих дій і відсутність вироків по ключовим фігурантам режиму Януковича – це велике розчарування, і не тільки України. Ми де-факто підставили своїх партнерів з Європи, які на чесному слові заморозили активи фігурантів санкційного списку.

Про стосунки з Європою та армію

– Тому якщо аналізувати зовнішньополітичний напрямок можна сказати, що в цьому є певна неоднорідність наших 5 років. З одного боку, ми нарешті отримали фактичне визнання як європейська країна, а з іншого боку, не є надійним партнером. Тому Європа все більше і більше починає задумуватися про те, чи підтримувати Україну в протистояння з Росією.

– Щодо безпеки, то в першу чергу завдяки волонтерському руху, а далі й підключенню держави, українська армія перестала бути армією зразка 2014 року. Зараз всі визнають, що Україна зробила де-факто неможливе. Але в той же час в нас є корупція в "Укроборонпромі". І в цьому вся проблема 5 років – їх напевно можна було б визнати найуспішнішими, якби в цей час виклики і загрози були не настільки високі.



"Укроборонпром"

– Але, незважаючи на всю цю незрозумілість та нестабільність, досі українське суспільство готове все терпіти заради змін. Останні президентські та парламентські вибори чітко показали, що ті люди, які не асоціюються зі старою корумпованою політикою отримали більшість та перемогу. Але чи виправдаємо ми цей запит – це вже наша відповідальність.

Про політичний досвід

Про ваш політичний досвід. "Наша Україна" – яку участь ви там брали? Ви згадували, що були там радником Андрія Парубія. Можливо, це в когось? Який весь ваш політичний досвід?

– Насправді, з 2003 року, коли я приїхав до столиці працювати в центральному офісі НСОУ "Пласт", ми якраз переносили його зі Львова до Києва, всі плани професіоналізуватися в громадському секторі перебила Помаранчева революція. Ми з колегами зі студентського братства, з "Пласту", з інших громадських організацій організували тоді кілька молодіжних рухів. Найбільше відомі – "Пора", "Чиста Україна".

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– Було дуже багато різноманітних студентських акцій. Коли ми працювали зі студентами після перемоги штаб Ющенка звернувся до тих, хто організовува цей рух, і запропував працювати в політичній силі. Були надзвичайно високі очікування. Тоді сподівалися, що справді буде демократична партія. Керівником виконавчого комітетут тоді був Роман Безсмертний. Були повністю "білі" зарплати, офіційне працевлаштування, все дуже правильно.

– Попрацювавши фактично до моменту, коли стало зрозуміло, що президентом буде Віктор Янукович, я перейшов у бізнес. А потім повернувся допомагати Лесі Оробець. Молода депутатка, яка тоді взяла сферу освіти й активно намагалася захистити реформу Івана Вакарчука. Було складно, але студентський рух та зв'язки з громадським сектором дозволили багато чого захистити.



Ярослав Юрчишин

– Після Революції Гідності я певний час залишився в політиці, допомагаючи Андрію Парубію, а потім повернувся в громадський сектор. Адже тоді активно почав розвиватися Реанімаційний пакет реформ. Так дивно склалося, що з громадського сектору просувати реформи іноді було навіть легше. Влада, пам'ятаючи революцію та всю активність вулиці, досить сильно прислухалася.

– Коаліційна угода 2014 року на 80%, якщо не більше, написана у співпраці з громадськістю. Коли в 2016 році стало зрозуміло, що попри створену антикорупційну інфраструктуру цей напрямок в нас постійно провисає – крок вперед, два назад, відбувався конкурс на посаду виконавчого директора українського представництва Transparency international. Це міжнародна антикорупційна організація, яка діє у понад 100 країнах світу. Я виграв конкурс. Там було десь 140 кандидата.



Ви ще досі там працюєте?

– З початком виборчої кампанії, тобто з початком роботи у партії "Голос", згідно з правилами нашої організації я склав свої повноваження та передав їх Андрію Боровику як виконавчому директору. Я залишаюсь членом Transparency international, оскільки українське законодавство це дозволяє. Але не маю жодного впливу на діяльність цієї організації, окрім одного голосу на загальних зборах.

Про зарплату та роботу в Раді

Я думаю, що у вас була більша зарплата, ніж у народного депутата. У вас троє дітей, ви змінюєте свій ритм життя, і тепер отримуватимете меншу зарплату. Це може бути неприємним економічним моментом…

– Я розглядаю політику, як певним чином служіння, це ж невеликий часовий проміжок. Зараз Верховна Рада обирається на чотири роки. Ми в партії "Голос" домовилися, що незважаючи на політичні обставини, ми більше ніж на два терміни не йдемо, тобто максимум – це вісім років.

24 канал: Зазначимо, що насправді Верховна Рада обирається на п'ять років, а не на чотири.

– Звісно можна говорити про зміну економічного забезпечення родини, але я неодноразово переконувався, що коли ти робиш правильні речі і робиш їх чесно, то проблем з ресурсами для життя немає. Зрештою, в мене дуже активна дружина, діти не дуже маленькі, тому можна певний час інвестувати в те, щоб щось зробити.

– Чому мотивація зараз поміняти справу? Якщо займатися реформами з боку громадянського суспільства, то це має вигляд операції – є лікуючий лікар і є люди за склом, які теж можливо досвідчені, які можуть давати поради, але самі участь в операції не беруть.



Верховна Рада

– Нам стільки розказували, що не можна подолати корупцію в Україні. Нам стільки пояснювали, що не можна, наприклад, вводити персональне голосування, бо це знищить парламентаризм як такий. Вибачте, але вже дістало те, що люди, які 23 роки в політиці постійно розповідають, що їм щось заважає замість того, щоб справді взяти і зробити.

– Я переконаний, що зараз така можливість є, але це відповідальність. Наші бійці йдуть на Схід України, не переймаючись фінансовими забезпеченнями, які суттєво менші, ніж забезпечення того ж самого депутата, а ризик набагато вищий. Все ж, вони знаходять сили, часто лишаючи родину, і йдуть на Схід.

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– Тому наша відповідальність – докласти максимум зусиль тут на мирній території, щоб зробити життя таким, аби коли вони повернуться з перемогою, коли ми звільнемо окуповані території та Крим, люди розуміли заради чого це все було. Щоб вони повернулись не в країну, яка постійно має перспективи, яка дуже ресурсна, але водночас надзвичайно бідна, а в країну, яка ефективно випереджається всіма своїми можливостями і включена в світові процеси та яка дає можливості для розвитку кожній людині.

За що "Голос" точно не голосуватиме в Раді?

Яка буде ваша "червона лінія"? За що у Верховній Раді ви точно не проголосуєте і чого не зробите?

– Це достатньо легко. Перше – ми ніколи не проголосуємо, як я так і наша політична сила, за зміну статусу державної мови чи за якусь зраду українських інтересів. За введення миротворців не по лінії українського кордону, а по лінії розмежування, тим самим концентруючи, що частина території України де-факто не під ефективним контролем України.



Як розподіляться місця у новій Верховній Раді / Інфографіка 24 каналу

– Також будь-які проросійські проокупаційні ініціативи не є можливими для голосування. Знову ж таки, ми максимально, і я особисто, будемо шукати можливості не голосувати за рішення, які сприяють створенню монополії. Адже коли енергетичний сектор контролюється фактично однією людиною, різні там "Роттердами+", фактично висосують гроші з кишень українців і роблять багатими олігархів.

– Ми максимально будемо підтримувати те, що сприяє конкуренції, але водночас не послаблює захист України. Тому що, якщо говорити про якісь принципи вільного ринку, то в країні, яка перебуває в стані агресії, як частина території, яку окупували, вона має знаходити всі ефективні методи самозахисту. Тому будь-що, що могло посилити російський інтерес, – це та "червона лінія", яка ніколи не буде перейдена.

На скільки років "Голос" піде в Раду?

Ви в партії "Голос" домовилися, що будете максимум два скликання. Чому так?

– У нас дуже багато прикладів, коли люди, перебуваючи довгий час у Верховній Раді, практично приростають до стільців і їхня ефективність постійно падає. Якщо раніше вони приймали законопроекти, то в кінці терміну це просто виступи з місця, передача слова тощо. До того ж, людина, яка довгий час в політиці, обростає родинними контактами, які заважають міркувати за принципом суспільного інтересу, а починається приватний інтерес.

– До прикладу, Юхим Звягільський, який прийшов у спадок від останнього скликання Ради народних представників "Радянської України" і всі 8 термінів був в парламенті. Я вдячний нашим конкурентам від "Слуги народу" за те, що вони частину таких людей вибили з політики.



Юхим Звягільський

– Наша позиція в тому, щоб була певна ротація, тобто якщо людина двічі попрацювала в Верховній Раді, набула досвіду, вона повинна більше не балотуватися. Вона натомість може працювати в аналітичному центрі при політичній силі чи з часом, наприклад, балотуватися в Європарламент.

– Чому варто поступатися місцем іншим депутатам? Тому що Україна ще довгий період часу буде розвиватися. Ми зараз перебуваємо на такому етапі, що нас ще чекає 10-12 років розвитку, тому тут потрібно постійно якісь нові віяння. Ніхто не говорить, що не потрібен досвід, але певне така здатність дивитись на ситуацію по-новому надзвичайно необхідна.

Про головні завдання "Голосу" в Раді

Які ви бачите головні завдання для нового скликання? Зокрема, чи важлива депутатська недоторканість? І за що варто голосувати спочатку? Чи важливий мораторій землі?

– Насправді найважливішими є ті речі, які стосуються кожного українця. Зокрема,

продовження та вдосконалення медичної реформи продовження освітньої реформи. Власне підняття якості української освіти, щоб наші абітурієнти, навчившись новій українській школі, мали вибір – залишатися вчитись в українських університетах чи їхати за кордон. соціальні питання пенсійного забезпечення, перевірка всіх наших соціальних доплат.

– Я вважаю, що ці речі є набагато важливішими, ніж речі, умовно кажучи, політичні.

Про зняття депутатської недоторканості та мораторій землі

– Зняття депутатської недоторканості – це те, що має зробити парламент за визначенням. Чи це найголовніше, чим він має займатися, – скоріш за все ні, бо найголовніше у співпраці парламенту з президентом – це покращення умов життя для розвитку українців всередині країни. Тут у пріоритеті соціальна сфера, економіка, спрощення ведення бізнесу і заохочення інвесторів приходити в країну, дуже важливою є і судова реформа.

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– Стосовно мораторію на продаж землі, то потрібен перш за все цивілізований ринок землі, що і є в програмі нашої партії. Адже той ресурс, який є у фермерів, він не те, що не працює, а є тягарем. Тому має бути вдосконалений державний реєстр землі для того, аби не було абсурдних ситуацій.

– В нас є величезні масштаби землі в державній власності і там ми можемо зробити експеримент, як мав би працювати ринок землі. Це питання точно має вирішити скликання Ради, але воно не потребує поспіху.