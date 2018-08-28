Про жорстокість і Apple: донька Стіва Джобса випустить книгу про видатного батька

Донька американського підприємця і винахідника Стіва Джобса, Ліза Бреннан-Джобс, 4 вересня презентує світові власну книгу про батька під назвою "Дрібна рибка" (Small Fry) .

В інтерв'ю The New York Times донька одного із засновників компанії Apple заявила, що пробачила батька за жорстоке поводження з нею в дитинстві, однак не може приховати ті факти, які турбують її все життя. 40-річна Ліза Бреннан-Джобс зізналась, що не підтримує офіційну версію біографії покійного батька і не довіряє біографу Джобса Волтеру Айзексону.

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Через це вона вирішила написати власну книгу під назвою "Дрібна рибка", у якій навела власні факти про Стіва, який ніколи для неї не був хорошим батьком та наставником. У книзі, за інформацією видання, підприємець постає в образі холодного батька, який заперечував факт спорідненості з позашлюбною дочкою і не платив аліменти. Як відомо, Ліза є донькою художниці Шрісанн Бреннан, яка свого часу була коханою Джобса.



Стів Джобс і Ліза Бреннан-Джобс

Але за тиждень до офіційного виходу книги роботу Лізи Бреннан-Джобс вже встигли розкритикувати декілька людей, дотичних до життя засновника Apple. Серед них – сестра Джобса Мона Сімпсон, а також вдова Лорен Пауелл-Джобс, які зазначили, що спогади Лізи кардинально відрізняються від реальності, яка була насправді.

Невеликий уривок з книги Лізи Бреннан-Джобс можна прочитати на сайті видання Vanity Fair.