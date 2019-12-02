Пробігтися по автівці поліції: що відомо про незаконний челендж у мережі

Підлітки і молоді люди вискакують на дах машин поліції, знімають це на відео та викладають це у соціальні мережі. На незаконне, а головне ще й небезпечне, дозвілля скаржиться навіть поліція. Такі витівки зафіксували вже у кількох українських містах.

Хлопець 19 років пробігся дахом патрульної автівки, яка зупинилась на узбіччі, у січні 2019 року у Рівному.

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Тоді хлопця швидко затримали. А вже за кілька місяців рівненський суд зобов'язав його сплатити понад 10 тисяч гривень штрафу. Хайп хайпом, вчинення таких зневажливих вчинків не залишиться без законної відповіді.

Втім, челендж, в яких блогер виконує завдання на відеокамеру і пропонує повторити подібне іншим, на цьому не закінчився. Вже за кілька тижнів у тому ж Рівному на капоті поліцейської автівки станцювала 12-річна дівчинка.

Тоді мама за сумнівну забавку доньки сплатила 1700 гривень штрафу. І от знову, майже за рік, 19-річний парубок з Чернівців пробігся службовим автополіції.

Кореспонденти 24 каналу знайшли коментарі чернівецького бігуна. Хлопець на ім'я Віктор пробігся патрульною автівкою у центрі столиці. Ба більше, це був зовсім не челендж, а пранк. Сергій якраз знімав це відео зі сторони. "Він робив контент. Він заробляв лайки, популярність собі набивав. Я думаю, якби поліція адекватно у нас працювала, то ніхто б не намагався їх з брудом змішувати", – заявив ютубер Сергій.

Ба більше, така провокація не нова, й естафету ніхто не передавав. З поліцією у хлопця, мовляв, свої рахунки. Та й копіювання вже популярності не принесе, запевняє ютубер. Не розуміє таких забавок і Кроулі – так називає себе дівчина-руфер, яка підкорює дахи хмарочосів.

На мою думку, то я не вважаю це нормальним. І збиток, і поліцію на їх місці, я б не чіпала. Всі знають "Ice Bucket Challenge", "Через 24 години" та інші – це нормально,

– заявила блогер-руферка Кроулі.

Психолог запевнила, що раніше, аби здобути популярність серед однолітків, треба було працювати, зараз, на жаль, достатньо порушити закон.

"Таким чином підлітки демонструють, що для них немає закону і немає нічого, межі чого вони б могли перейти. І це дуже неправильно, тому що в інших державах, якщо ти щось таке будеш вчиняти, ти будеш відповідати за всією строгістю закону", – пояснила медичний психолог Наталія Бугайова.

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Чернівецькому горе-ютьюберу, останньому відомому учаснику загрожує штраф до 17 тисяч гривень та піврічне ув'язнення.