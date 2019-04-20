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      Пробирає до мурашок: бійці з Донбасу записали відеозвернення напередодні виборів

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      Бійці та ветерани війни на Донбасі записали відеозвернення до влади
      Бійці та ветерани війни на Донбасі записали відеозвернення до влади / Кадр з відео

      Українські ветерани та учасники війни на Донбасі записали напередодні другого туру виборів президента відеозвернення, яке пронизує до мурашок. Бійці не агітують за жодних політиків, лише нагадують, кому насправді належить влада в Україні.

      "Єдиним джерелом влади є народ. Так каже Конституція, і так кажемо ми – громадяни України – ті, хто довів це у 2014-му і продовжує робити нині", – мовиться у відеозверненні.

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      Ті, хто зараз рвуться до посад, думають, що влада – це вони, що це їм вирішувати, як нам розмовляти, куди рухатись, і кого шанувати, додають автори звернення.

      Ми не агітуємо за жодну з політичних сил. Свій вибір ми зробили на Майдані та відстояли його у степах Донбасу. І немає тої сили, що здатна нас спинити,
      – резюмували бійці.

      Дивіться відеозвернення бійців та ветеранів війни на Донбасі:

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Президентські вибори 2019 Новини політики АТО
      Джерело: 24 канал
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