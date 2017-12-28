Пробирають до сліз: для українців до свят записали щемливі ролики про найцінніше
02:27, сьогодні 118 Читать новость на русском
Міністерство інформаційної політики записало передсвяткову серію соціальних роликів, щоб нагадати про найголовніше у житті.
Героями ролику "Люби" є пара, яка свариться, та військові, які за ними спостерігають.
У ролику "Дякую" навпаки молодий хлопець у знайомий з усім з дитинства спосіб звертається до військової.
Героями ролику "Обійми" стали матір та син, а також працівниця обмінника.
Джерело: 24 Канал
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