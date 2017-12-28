Пробирають до сліз: для українців до свят записали щемливі ролики про найцінніше

Міністерство інформаційної політики записало передсвяткову серію соціальних роликів, щоб нагадати про найголовніше у житті.

Героями ролику "Люби" є пара, яка свариться, та військові, які за ними спостерігають.

У ролику "Дякую" навпаки молодий хлопець у знайомий з усім з дитинства спосіб звертається до військової.

Героями ролику "Обійми" стали матір та син, а також працівниця обмінника.