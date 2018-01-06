Пробирають до сліз: весільний портал обрав найкращі фото 2017 року

2017 рік був багатий як на зіркові весілля, так і на неймовірно натхненні церемонії простих закоханих у всіх куточках світу. Авторитетний весільний портал Junebug Weddings у своєму щорічному конкурсі серед 9 тисячі кадрів обрали найкращі весільні світлини.

Про це пишуть на сайті порталу.

Весільні фотографії, зроблені професійними фотографами, справді пробирають до сліз. Серед них можна побачити як представників одностатетих пар, так і закоханих чоловіків і жінок, які назавжди поєднали свої долі в особливих місцях.

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Пропонуємо переглянути декілька найкращих фото 2017 року та пройнятись їхнім теплом і любов’ю.