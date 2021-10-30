Аварія сталась 30 жовтня близько другої ночі у селі Вільшанка Савранської ОТГ.
Нещодавно Водійка Infiniti на смерть збила стареньку: жорстку ДТП в Харкові почали розслідувати
Машина опинилась у будинку 80-річного пенсіонера
Неприємний сюрприз отримав місцевий 80-річний пенсіонер. Саме у його домівку влетів Volkswagen.
За попередньою інформацією, водій через густий туман не впорався з керуванням. Машина розтрощила стіну оселі.
Водія перевірили на вміст алкоголю у крові
Правоохоронці перевірили 64-річного чоловіка на вміст алкоголю у крові, поки вирішують питання про правову кваліфікацію події.
Машина зруйнувала частину будинку / Фото Нацполіції
Власником будинку є 80-річний пенсіонер / Фото Нацполіції
Коротко про останні ДТП на Одещині:
- Вдень 28 жовтня в Одесі зіткнулись два легковики. До лікарні потрапили неповнолітні пасажири однієї з автівок.
- День після цього в місті не розминулись два позашляховики. Незважаючи на потрощені машини, водії не постраждали.
- 25 жовтня в Одесі трамвай буквально протаранив Smart, постраждав водій легкового авто.
- Біля села Алтестове на Одещині зіштовхнулися 2 вантажівки, внаслідок цього спалахнула потужна пожежа.