​​Пробив у домі ще один "вхід": на Одещині автомобіль в’їхав у будинок пенсіонера

В Одеській області сталась незвичайна ДТП. В будинок пенсіонера вночі 30 жовтня буквально в'їхав автомобіль. Водій каже, що причина – густий туман.

Аварія сталась 30 жовтня близько другої ночі у селі Вільшанка Савранської ОТГ.

Нещодавно Водійка Infiniti на смерть збила стареньку: жорстку ДТП в Харкові почали розслідувати

Машина опинилась у будинку 80-річного пенсіонера

Неприємний сюрприз отримав місцевий 80-річний пенсіонер. Саме у його домівку влетів Volkswagen.

За попередньою інформацією, водій через густий туман не впорався з керуванням. Машина розтрощила стіну оселі.

Водія перевірили на вміст алкоголю у крові

Правоохоронці перевірили 64-річного чоловіка на вміст алкоголю у крові, поки вирішують питання про правову кваліфікацію події.

Машина зруйнувала частину будинку / Фото Нацполіції

Власником будинку є 80-річний пенсіонер / Фото Нацполіції

Коротко про останні ДТП на Одещині: