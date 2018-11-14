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      Затори у Києві: місто паралізувало після першого снігу – карта

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      Пробки у Києві 14 листопада
      Пробки у Києві 14 листопада / 24 канал

      У Києві 14 листопада випав перший у цьому сезоні сніг, що у свою чергу призвело до погіршення ситуації на дорогах – місто скували пробки, а на дорогах відбулися дестяки ДТП.

      Станом на 11 ранку, згідно з даними онлайн-карт Google, пробки починаються ще на під'їзді до Києва з боку Вишневого, Петропавлівської Борщагівки й біля метро "Теремки".

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      На правому березі Києва пробки утворилися на Подолі, в центрі міста біля станцій метро "Університет" і "Золоті ворота". Транспорт не рухається біля Бессарабського ринку та на бульварі Лесі Українки. Також автомобілі стоять в районі метро "Арсенальна", Повітрофлотському проспекті та на вулиці В'ячеслава Чорновола.


      Пробки у Києві 14 листопада – карта

      Через негоду важко пересуватись і основними столичними мостами – Північним мостом, мостом Патона, Південним і Дарницьким мостами.

      Негода спровокувала десятки аварій. Це у свою чергу стало причиною відхилення від графіка руху громадського транспорту.

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      Близько 10 ранку в прес-службі КМДА повідомили, що комунальники вже почали розчищати дороги за допомогою спецтехніки. Враховуючи погіршення погоди, комунальники закликали всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час руху Києвом в умовах снігопаду.

      Теги: Новини Києва Погода Негода в Україні Київ замело снігом Новини України Сніг в Україні Інфографіка Авто
      Джерело: 24 канал
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