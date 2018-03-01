Київ стоїть у 10-бальних заторах: карта

1 березня зранку Київ паралізували 10-бальні затори. У перший день весни через снігопади фактично зупинився рух транспорту на головних вулицях міста: проспекті Перемоги, бульварі Шевченка в обох напрямках, бульварі Лесі Українки.

Як свідчать карти Google Maps, автомобілі стоять у заторах в Києві як на правому, так і на лівому березі. Практично повністю зупинено рух на Північному і Південному мостах, на мості Метро.

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Рух транспорту також паралізований майже на всіх вулицях біля станцій метро "Золоті ворота", "Театральна", "Університет" і "Берестейська".

Також ускладнено рух на Подолі, в центрі Києва. Затори утворилися на Володимирському узвозі, вулиці Набережно-Хрещатицькій, Набережному шоcе, на вулиці Велика Житомирська, Прорізна, Володимирська, Басейна, Велика Васильківська.



10-бальні затори у Києві 1 березня, 10:00



Затори у Києві: станом на 14:00 ситуація трохи краща, але столиця продовжує стояти

На в'їзді в Київ також утворилися затори у зв'язку із забороною в'їзду в столицю вантажівок.

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Станом на 15:30 ситуаця залишається критичною біля станції метро "Університет" – там увесь транспорт стоїть. Такі ж справи на вулиці Довженка на Шулявці.



Затори в Києві станом на 15:30

Синоптики повідомляють, що вночі в Києві випало 20 см снігу. У "Київпастрансі" попередили, що громадський транспорт може курсувати без дотримання графіку руху.

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Міська влада Києва просить киян не користуватися особистим авто, а також не паркувати авто на узбіччі доріг. Автомобілі, які заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.

Для прибирання доріг від снігу задіяно близько 560 одиниць техніки. Комунальні служби працюють в посиленому режимі. У Києві працює 36 бригад ручного прибирання, які розчищають від снігу тротуари та зупинки громадського транспорту.