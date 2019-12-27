Київ опинився у заторах через свята: на яких вулицях ускладнено рух (карта)

У п'ятницю, 27 грудня, рух на дорогах Києва традиційно ускладений. Зокрема затори утворюються через те, що зі столиці виїжджають люди, які відпрацювали останній робочий день перед новорічно-різдвяними святами.

Згідно з даними Google maps у час-пік (18:00 – 20:00) столиця потерпатиме від 10-бальних заторів.

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Через ремонт Шулявського шляхопроводу машини стоять у заторах на проспекті Перемоги та у центрі столиці.

Рух ускладнено на вулиці Новокостянтинівській, біля станції метро Почайна, на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальській, вулиці Набережно-Хрещатицькій. Затори утворилися на Подолі, біля станції метро Лук'янівська, на бульварі Шевченка, а також на Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті.

Затори 27 грудня у Києві: дивіться онлайн-карту

Крім цього, ускладнено рух на проспекті Бажана, зокрема біля станцій метро Бориспільська, Вирлиця, Харківська та Позняки. Також перевантажена Велика кільцева дорога. Це пов'язано саме з тим, що кияни та гості столиці масово виїжджають за місто перед святами.

Зростає кількість заторів зокрема й через ДТП, які спричинені погодою. У Києві 27 грудня дощить та падає мокрий сніг. Це ускладнює видимість та шлях гальмування.

До слова, сніг і мороз прогнозують у Києві з 27 по 29 грудня. Тож через небезпеку для водіїв за такої погоди "Київавтодор" закликав користуватися на новий рік громадським транспортом.