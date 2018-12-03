Проблема кордону Естонії та Росії загострюється: про "угоду з країною, яка не дотримується угод"

Опозиційна Консервативна народна партія Естонії EKRE, що обіймає значну кількість місць у парламенті країни, вкотре підготувала законопроект про відмову від ратифікації прикордонного договору з Росією, а також про відкликання підпису Естонії від цієї угоди. Причиною називають події під час конфлікту в Азовському морі.

Про це повідомило естонське видання Eesti Rahvusringhääling.

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У жовтні 2017 року естонський парламент відхилив схожу ініціативу.



Яак Мадіссон вважає, що не варто підписувати угоди з країною, яка їх не дотримується

Прем'єр Естонії та керівник Центристської партії Юрі Ратас ще 14 листопада 2018 року підтверджував, що підтримує ратифікацію естонсько-російських прикордонних угод, а от вчинки Росії в Україні варто розглядати окремо. У опозиційної EKRE – інша точка зору.

Естонія не повинна укладати міжнародні угоди з країною, яка загострює військовий конфлікт з Україною і не дотримується умов міжнародних договорів,

– наголосив депутат Рийгикогу від EKRE Яак Мадіссон.

Посольство Російської Федерації в Естонії у травні 2018 року заявляло, що наразі взагалі не йде мова про просування ратифікації прикордонних угод між країнами.



Сергій Лавров нарікає на русофобську риторику естонців

Керівник МЗС Росії Сергій Лавров вважає, що це неможливо, поки не встановиться "нормальна неконфронтаційна атмосфера у двосторонніх відносинах".

Росія своїх обіцянок дотримала, з боку ж естонського уряду русофобська риторика надалі зашкалює. У такій ситуації про ратифікацію угод говорити не можемо,

– сказав Лавров.

Нагадаємо, прикордонна угода була підписана ще у лютому 2014 року керівниками міністерств закордонних справ країн. І ця спроба не була першою. У 2005 році подібна угода теж була підписана, але коли її винесли на розгляд для ратифікації, з'ясувалося, що у преамбулі містилося посилання на Тартуський мир 1920 року, що обурило РФ і та відкликала свій підпис.

До слова, раніше 24 канал повідомляв, що президент Естонії Керсті Кальюлайд назвала обстріл Росією українських кораблів поблизу Керченської протоки війною та закликала міжнародну спільноту колективно і негайно засудити російську агресію і вимагати її припинення.

Чому згадка про Тартуський мир обурила Росію? Ця угода була укладена між Радянською Росією й Естонією 2 лютого 1920 року у місті Тарту після завершення бойових дій Естонської визвольної війни. Під час цієї війни Збройні сили Естонської Республіки за сприяння Британського військово-морського флоту, фінських, шведських і данських добровольців протистояли збройним силам Радянської Росії. За умовами договору Радянська Росія відмовилась від будь-яких прав на Естонію. Зрозуміло, що сучасна Путінська Росія не могла ратифікувати угоду, де містилися посилання на таку "поразку".