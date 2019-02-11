Проблема трудової міграції – виклик для роботодавців і держави, – "Укрлендфармінг"

Рішення проблеми трудової міграції лежить в площині взаємодії держави і бізнесу.

Так вважають у найбільшій в Україні аграрній компанії "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка.

Через трудову міграцію за різними даними за межами країни працює від 2 до 5 млн чоловік. Конкуренція за кадри – це конкуренція не тільки зарплат, але і рівня життя в Україні та інших країнах. І якщо українські компанії ще можуть задіяти нематеріальну мотивацію і конкурувати за залучення робочої сили з іноземними компаніями, то підвищення рівня життя – це турбота держави.

Заробітна плата займає лише третє місце в системі мотивації співробітників, заявила в коментарі "Обозревателю" директор з персоналу Групи компаній "Укрлендфармінг" Наталія Романенко.

"Наш бренд роботодавця досить сильний завдяки можливостям, які ми створюємо для персоналу компанії: розвиватися професійно, будувати кар'єру, можливість реалізувати свій потенціал в цікавих проектах та інше", – пояснює Наталія Романенко.

При цьому в "Укрлендфармінг" відзначають: трудову міграцію також відчули на собі, а щоб глобально виправити ситуацію, необхідно створювати державну стратегію розвитку АПК. Серед завдань держави, на думку Романенко: розвивати сільські громади, підтримувати інфраструктуру села, розвивати лідерство і малий бізнес в селах, щоб утримати людей не тільки від трудової міграції, а й в інтересах агробізнесу стримати урбанізацію (міграцію людей в місто) хоча б на деякий час.

Нам потрібне сильне, освічене і розвинене підприємництво в країні. Самі роботодавці повинні створити всі умови для працевлаштування та розвитку персоналу. Ми не повинні стояти осторонь, чекаючи результатів. Співпрацюючи з навчальними закладами, з державою і з іншими роботодавцями, ми повинні створювати платформи для розвитку освіти, обміну досвідом, створення нових робочих місць і розвитку економіки в цілому,

– відзначають в компанії.

Група компаній "Укрлендфармінг" – один з європейських лідерів сільськогосподарського виробництва, що управляє найбільшим в Україні банком чорноземів. На 400 підприємствах "Укрлендфармінг" в 600 населених пунктах України працює близько 30 тис. Чоловік. "Укрлендфармінг" неодноразово відзначений в різних рейтингах як інноваційна компанія і один з кращих роботодавців України. Агрохолдинг експортує свою продукцію в 40 країн світу і є одним з найбільших платників податків України.