Коронакриза – це не додаткові політичні бали. Коронакриза – це зневірена країна, неминучі електоральні втрати, зруйновані кар'єри.

Политическое лукавство

"Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность – это союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного – жизнь и здоровье украинцев".

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С этих президентских слов, прозвучавших 16 марта, началось знакомство Украины с тотальным карантином. И тогда же началось политическое лукавство. В своей речи Владимир Зеленский подчеркивал "непопулярность" предпринимаемых мер – хотя в тот момент жесткий локдаун был весьма популярным решением. Все боялись инфекции. Все хотели "как в Китае" и не желали "как в Италии". Все жаждали закручивания гаек, и демонстративная строгость была принята населением на ура: о чем свидетельствовали тогдашние соцопросы.

Карантин стал действительно непопулярен к маю месяцу, когда страх заражения уступил место усталости и финансовым проблемам. Начался стихийный распад локдауна, и наверху решили не препятствовать этому процессу, но возглавить его.

В мае-июне украинцев поощряли все новыми послаблениями – причем практически параллельно с ухудшением эпидемической статистики.

Остается открытым вопрос: так был ли смысл в мартовском ударе по экономике, и не обесценилась ли эта жертва из-за хаотичного прощания с карантином?

Власть и карантин: что это было?

На всем протяжении коронакризиса украинское руководство отталкивалось не столько от эпидемической ситуации или экономических возможностей – сколько от общественного запроса. Власти старались делать то, что соответствовало изменчивым настроениям населения. По возможности избегая непопулярных шагов, о которых с таким пафосом говорил Владимир Александрович.

Это укладывалось в философию Банковой, сделавшей президентский рейтинг главным критерием истины. И это хорошо вписывалось в атмосферу приближающихся местных выборов: когда всем хочется быть героями и никому не улыбается прослыть врагом народа.

Но, похоже, к концу июня беспроигрышная политическая тактика себя исчерпала. Неприятным сюрпризом стало нежелание ЕС открывать для нас границы. В своей массе украинцы хотят забыть о пандемии и ее сдерживании – но те же украинцы жаждут восстановления безвиза. И удовлетворить оба запроса оказалось невозможно: они слишком явно противоречат друг другу.

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Но проблемы только начинаются

А впереди маячит новая проблема. Вероятно, уже в скором времени распространение COVID-19 превысит скромные возможности нашей медицинской системы. Что-то из разрешенного ранее придется снова запрещать. И на сей раз "непопулярные решения" станут не красивой фигурой речи, а по-настоящему непопулярными решениями. Причем идея адаптивного карантина, перекладывающая ответственность на местные власти, не избавит центральную власть от народного недовольства. Маленький украинец не придает большого значения разделению властей – и любой негатив так или иначе ассоциируется с Печерскими холмами.

Очевидно, что вернуться к тотальному локдауну мартовского образца нереально. Но так же очевидно, что без точечного закручивания гаек обойтись не удастся. А еще очевидно, что оседлать пандемию как рейтингового конька-горбунка не получилось.

Коронакризис – это не дополнительные политические очки. Коронакризис – это разочарованная страна, неизбежные электоральные потери, разрушенные карьеры. И с этим пора смириться руководству всех уровней. Как бы ни хотелось верить в обратное накануне местных выборов 2020.