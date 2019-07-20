З якими проблемами зіткнуться нові парламент та уряд

Щотижня я розповідаю, що насправді відбувається в нашій країні, але сьогодні день тиші. Вживати імена будь-який політиків заборонено по закону – це буде агітацією або, в моєму випадку, – скоріше контрагітацією. Сьогодні – про те, з якими невирішеними проблемами доведеться зіткнувся новому парламенту та уряду.

Приблизно за місяць-півтора ми матимемо нову Раду і КабМін. І які політичні сили не отримали би там більшість, проблеми, які їм доведеться вирішувати, від того не змінюються.

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Ці проблеми не просто назріли, вони вже перезріли.

Державний апарат

І одне з перших питань – реформи державного апарату. Це питання здається нудним тільки до тих пір, поки не з'являється потреба отримати якусь державну послугу. Наприклад, сходіть у державну міграційну службу: треба стати в чергу на чергу, для того, щоб отримати довідку, яка дасть можливість отримати довідку, і тільки на підставі неї ви зайдете в кабінет, де вам нічого по суті можуть і не сказати.

У державному апараті така кількість проблем, що його простіше весь розігнати. І це була б розумна ціль, але в Україні тільки держслужбовців приблизно 200 тисяч. Взяти і звільнити усіх цих людей не вийде. Та і усю їх роботу справді хтось повинен виконувати.

Тож, напевно, логічно було б:

провести аудит усіх процесів, що відбуваються, творити єдиний реєстр державних послуг, оцінити, що справді є необхідним, а що тільки заважає, ліквідувати усе зайве і перенаправити ресурси на справді важливі напрямки, і головне – створити реально зручний і ефективний спосіб комунікації громадян і держави. Наголошую, не через інтернет, а справді зручний і ефективний.

Корупція

Наступна біда – корупція. Бо коли у солдата немає надійної техніки та ефективного озброєння, коли у лікаря немає ліків та обладнання, коли у вчителя немає підручників і якісних програм, а у пенсіонера – грошей, щоб купити їжу – це і є наслідок корупції. І коли це розумієш, то хочеться усіх чиновників поставити під одну "лінію". Але саме в цей момент згадайте про усіх своїх родичів і друзів, які працюють в органах державної влади і місцевого самоврядування. Невже усі вони хабарники?

Тож антикорупційна політика повинна бути справді дуже продуманою. Адже навіть потенційні хабарники це люди, які мають права. Ефективна робота антикорупційних органів разом з мудрою фінансовою політикою, коли гроші виділяються тільки на те, що справді потрібно, а не на усе підряд, обов'язково дадуть свій результат.

Безпека і оборона

А ось ще одне дуже актуальне питання – безпека і оборона. Повага до війська у суспільстві сьогодні колосальна – це добре. Але одних пафосних роликів і промов дуже мало. Сектор безпеки і оборони кричуще потребує розвитку і змін. Застосування нової техніки і обладнання, нових підходів в організації роботи. Ми повинні постійно проявляти ініціативу, аби випереджати ворога не просто на один крок, а на цілих три.

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Це дуже реально. 70 років тому маленький Ізраїль, оточений з усіх сторін ворогами, яким, між іншим, Радянський союз, постачав найновіше озброєння, не просто вистояв, а, фактично, переміг. То чому не можемо ми?

Економіка

Наступне, але не менш важливе ніж усе попереднє – розвиток економіки. Питання не просто в грошах, а в неефективному господарюванні. Насправді, в економіці стільки питань, що їх навіть перелічити складно. Починаючи від банків і кредитування, існування ринків, чи скоріше монополій, нормальної і справедливої податкової системи, захисту підприємця і його майна від рейдерства та ще багато-багато іншого. І поки ці питання не будуть вирішені – грошей не буде.

І саме нова влада повинна взяти на себе відповідальність. Не вручну регулювати економіку, а створити умови, щоб вона розвивалась. А якщо ще простіше – не заважати. У нас талановитий і працьовитий народ. А от у питанні так званої соціальної справедливості нам треба нарешті дати собі чесну відповідь. Чи повинні багаті годувати бідних? Чи кожен повинен мати рівно стільки скільки може взяти? Чи може повинен бути якийсь баланс? І який баланс ми будемо вважати чесним? Адже саме від відповіді на це питання залежить, скільки ми заберемо грошей з підприємств, не давши їм випустити більше нових товарів і послуг. Разом з тим, чим більше ми зберемо податків, тим вищі пенсії ми заплатимо.

Це дуже важливе питання, і саме нова влада повинна знайти на нього відповідь. Бо далі тягнути вже нікуди. Усе вище озвучене – це лише маленька частинка тих викликів, які стоятимуть.

А ще є зняття чи продовження мораторію на продаж землі, реформа системи охорони здоров'я і освіти, децентралізація, ремонт автомобільних доріг і розвиток залізниці, енергоефективність і комунальна інфраструктура у містах і селах. Цей список можна продовжувати до безкінечності.

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Коли усе це усвідомлюєш, стає очевидно, що нова влада не просто матиме надскладні завдання, саме від їх рішення залежить бути Україні у майбутньому чи продовжити своє падіння у безодню. І відповідь на це питання залежить від того, який вибір зроблять українці 21 липня.