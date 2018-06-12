Проблеми з ерекцією збільшують ризик розвитку небезпечних хвороб

Американські вчені провели дослідження і встановили, що проблеми з ерекцією збільшують ризик розвитку інфаркту, інсульту та інших серцево-судинних захворювань.

У чоловіків, які мали проблеми з ерекцією, вдвічі збільшувався ризик розвитку хвороб серця, пише Circulation.

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Цей ризик подвоювався незалежно від інших факторів ризику – рівня холестерину в крові, схильності до куріння і показників тиску. До чинників ризику серцево-судинних захворювань і труднощів з ерекцією відносять ожиріння, підвищений тиск, куріння, цукровий діабет і метаболічний синдром.

Вчені проаналізували дані майже 2 тисяч чоловіків, показники здоров’я відстежували впродовж чотирьох років.

За цей період у 115 чоловіків виникали серйозні порушення роботи серцево-судинної системи, включаючи інфаркти, інсульти, зупинки серця і випадки раптової серцевої смерті.

Враховуючи всі фактори, висновок вчених такий: чоловіки, які зіткнулися з порушеннями ерекції, вдвічі частіше страждали на серцево-судинні захворювання.

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Що таке еректильна дисфункція? Це нездатність чоловіків утримувати або досягати ерекції статевого члена під час здійснення статевого акту. Цей стан зустрічається у мільйонів чоловіків.