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Проблеми з перевезеннями на "Укрзалізниці" б'ють по курсу гривні

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Курс гривні
Курс гривні / telegraf.com.ua

Проблеми з перевезенням "Укрзалізницею" промислової та аграрної продукції і сировини завдали удару по курсу національної валюти.

Про це заявив глава парламентського комітету з промислової політики Віктор Галасюк.

"Гірничо-металургійний комплекс, на який припадає 45% вантажоперевезень УЗ, втратив в серпні 68 млн дол. Це прямий "мінус" для платіжного балансу і ВВП одночасно", – написав політик на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Він зазначив, що сьогодні на залізниці критично не вистачає локомотивів. "Тарифи УЗ за рік підняли на 40%. Зате річний план капітальних інвестицій поки виконаний лише на 19% (3,5 млрд грн з 18,4 млрд). Тобто кошти з промисловості стягнули, а проблему перевезень не вирішили", – підкреслив В.Галасюк.

Глава парламентського комітету висловив упевненість, що в ситуації, що склалася необхідно шукати альтернативи. Зокрема, оренду локомотивів з Казахстану, Білорусі, країн Балтії, як це раніше запропонувало об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

В.Галасюк також заявив про намір підняти цю проблему перед прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом під час "години запитань" до уряду. Глава комітету висловив упевненість, що прем'єр повинен взяти вирішення проблеми з перевезеннями на "Укрзалізниці" під особистий контроль.

Раніше президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков висловив упевненість, що українські металургійні підприємства через проблеми з логістикою не змогли повною мірою скористатися сприятливою ситуацією на зовнішніх ринках.

Президент "Укрметаллургпрому" нагадав, що в поточному році українські меткомбінати збільшили виплавку сталі на 6% без урахування тимчасово втрачених територій.

"Але зростання могло бути не 6%, а 10% і більше. На жаль, ми не можемо оперативно і в потрібних обсягах підвезти сировину на наші підприємства, вивезти готову продукцію, і це відноситься як до металургійної продукції, так і до залізорудної сировини", – акцентував О.Каленков.

Теги: металургія Укрзалізниця Володимир Гройсман Тарифи Курси валют Фінанси ВВП
Джерело: 24 Канал
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