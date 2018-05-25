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Проблему скасованих рейсів вирішили: фани Ліверпуля прибудуть до Києва

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Фанати Ліверпуля, у суботу, 26 травня, таки прилетять до Києва. Проблема полягала в тому, що вчора скасували три рейси. В аеропорті "Бориспіль" повідомили, що туристична компанія, яка опікується авіаперевезеннями вболівальників запросила три додаткові рейси.

Про це повідомила кореспондентка в ефірі 24 каналу. 

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За її словами, попередньо працівники аеропорту змушені були відмовитись, адже, засумнівались, що зможуть прийняти ці літаки та обслужити пасажирів. Вони достатньо великі, три рейси вміщують близько тисячі фанатів. Проблему взялися вирішувати дуже оперативно. Насамперед, на сполох забили у футбольному клубі Ліверпуль. До цього долучився мер міста, який зв'язався з київським колегою Віталієм Кличком та закликав допомогти вирішити проблему, щоб люди змогли побачити гру улюбленої команди.

Заступник Генерального директора аеропорту "Бориспіль" Євгеній Дихне повідомив, що таки зможуть прийняти 2 рейси. Для цього внесли зміни до графіку. Змінили час прибуття тих літаків, які не пов'язані з фіналом Ліги чемпіонів і прибувають за штатним розкладом.

"Близко 14 години в аеропорт мають прилетіти фанати Ліверпуля сьогодні, 25 травня із мадридського Реалу. Українські ж прикордонники вирішили влаштувати невеличке свято для іноземних гостей, які розмалювали обличчя у кольори футбольних клубів. Таким чином гостям хочуть показати свою гостинність та доброзичливість і підкреслити те, що для України це дуже велика честь приймати фінал Ліги чемпіонів", – зазначила кореспондентка. 

Теги: Новини України Ліга чемпіонів Реал – Ліверпуль Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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