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      Продали забагато квитків на літак: Wizz Air відмовив у посадці на рейс українським спортсменам

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      Українські спортсмени застрягли в аеропорту Франкфурта
      Українські спортсмени застрягли в аеропорту Франкфурта / touch

      Популярний лоукостер Wizz Air відмовив у посадці на літак десятьом українським спортсменам та іншим туристам, які повинні були вилетіти з аеропорту Франкфурта до Києва. У компанії також відмовилися компенсувати будь-які витрати потерпілим пасажирам.

      Представники лоукостера відмову пояснили тим, що продали більше квитків, ніж може вмістити літак. Внаслідок цього постраждали понад 30 осіб, які фактично застрягли в німецькому аеропорту, розповіла дружина одного з тренерів команди спортсменів Оксана Сова на своїй фейсбук-сторінці.

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      Авіаперевізник Wizz Air не пропонував талони на харчування, ні ночівлю. Також не запропонували відшкодувати вартість квитків. Їх просто не пустили на рейс, хоча всі реєстрації та огляди вони пройшли вчасно і заздалегідь. Наша боксерська команда, не маючи грошей на їжу, половина з яких неповнолітні діти, разом з тренерами залишилися в чужій країні. У них на той момент не було навіть грошей, щоб купити найближчі квитки додому!
      – пояснила жінка.

      Вона також розповіла, що серед постраждалих пасажирів були громадяни США, однак їм компанія одразу погодилася компенсувати всі витрати на квитки. Коли ж звернулися українські спортсмени та інші туристи з України – компанія у будь-якій компенсації відмовила.

      Ситуація в українських спортсменів та туристів не проста, оскільки квитки на найближчі рейси розпродано, а найближча можлива дата вильоту – середа. Рідні спорсменів наразі намагаються знайти вихід із ситуації, зокрема займаються пошуком грошей, аби повернути їх додому.

       

      blog_ava
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України авіація Wizz Air
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