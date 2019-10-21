Продали забагато квитків на літак: Wizz Air відмовив у посадці на рейс українським спортсменам

Популярний лоукостер Wizz Air відмовив у посадці на літак десятьом українським спортсменам та іншим туристам, які повинні були вилетіти з аеропорту Франкфурта до Києва. У компанії також відмовилися компенсувати будь-які витрати потерпілим пасажирам.

Представники лоукостера відмову пояснили тим, що продали більше квитків, ніж може вмістити літак. Внаслідок цього постраждали понад 30 осіб, які фактично застрягли в німецькому аеропорту, розповіла дружина одного з тренерів команди спортсменів Оксана Сова на своїй фейсбук-сторінці.

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Авіаперевізник Wizz Air не пропонував талони на харчування, ні ночівлю. Також не запропонували відшкодувати вартість квитків. Їх просто не пустили на рейс, хоча всі реєстрації та огляди вони пройшли вчасно і заздалегідь. Наша боксерська команда, не маючи грошей на їжу, половина з яких неповнолітні діти, разом з тренерами залишилися в чужій країні. У них на той момент не було навіть грошей, щоб купити найближчі квитки додому!

– пояснила жінка.

Вона також розповіла, що серед постраждалих пасажирів були громадяни США, однак їм компанія одразу погодилася компенсувати всі витрати на квитки. Коли ж звернулися українські спортсмени та інші туристи з України – компанія у будь-якій компенсації відмовила.

Ситуація в українських спортсменів та туристів не проста, оскільки квитки на найближчі рейси розпродано, а найближча можлива дата вильоту – середа. Рідні спорсменів наразі намагаються знайти вихід із ситуації, зокрема займаються пошуком грошей, аби повернути їх додому.