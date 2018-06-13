"Продав душу диктатору": Роббі Вільямса нещадно розкритикували за намір виступити на ЧС-2018

У Великобританії не приховують обурення через те, що на відкритті Чемпіонату світу 2018 у Росії виступить британський співак Роббі Вільямс.

14 червня у Росії стартує Чемпіонат світу з футболу 2018. Напередодні стало відомо, що на його відкритті виступить британський співак Роббі Вільямс.

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Своїм прихильникам він уже пообіцяв незабутнє шоу на церемонії відкриття.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup - tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM — Robbie Williams (@robbiewilliams) 11 червня 2018 р.

Тим часом британська преса зарясніла звинуваченням на адресу Вільямса в тому, що він "продався Путіну".

Зокрема, авторитетне британське видання The Guardian опублікувало критичний матеріал про те, що співак погодився виступити у Росії.

Видання наводить слова британського фінансиста Вільяма Браудера.

Є багато можливостей для Роббі Вільямса заробити гроші, але він продав душу диктатору. Ганьба тобі. Це повідомлення від імені Сергія Магніцького, Бориса Нємцова, Анни Політковської, Наталії Єстрімової, жертв МН 17, 10 тисяч мертвих українських солдатів,

– написав Браудер у своєму Twitter.

There’s lots of ways to make money @robbiewilliams, but selling your soul to a dictator shouldn’t be one of them. Shame on you. This message is on behalf of Sergei Magnitsky, Boris Nemtsov, Anna Politkovskaya, Natalia Estimirova, victims of MH17, 10,000 dead Ukrainian soldiers... https://t.co/gnpKHoUxrD — Bill Browder (@Billbrowder) 12 червня 2018 р.

Такий крок артиста розкритикували чимало британських політиків та активістів.

Делегація Великобританії однією з перших заявила, що бойкотуватиме поїздку на ЧС-2018 у Росію після гучної справи про отруєння у Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

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