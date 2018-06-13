23:14
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
25°C 17°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, сьогодні
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

"Продав душу диктатору": Роббі Вільямса нещадно розкритикували за намір виступити на ЧС-2018

258 Читать новость на русском
Роббі Вільямс виступить на відкритті ЧС-2018 у Росії
Роббі Вільямс виступить на відкритті ЧС-2018 у Росії / The Guardian

У Великобританії не приховують обурення через те, що на відкритті Чемпіонату світу 2018 у Росії виступить британський співак Роббі Вільямс.

14 червня у Росії стартує Чемпіонат світу з футболу 2018. Напередодні стало відомо, що на його відкритті виступить британський співак Роббі Вільямс.

Читайте також: 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу

Своїм прихильникам він уже пообіцяв незабутнє шоу на церемонії відкриття.

Тим часом британська преса зарясніла звинуваченням на адресу Вільямса в тому, що він "продався Путіну".

Зокрема, авторитетне британське видання The Guardian опублікувало критичний матеріал про те, що співак погодився виступити у Росії.

Видання наводить слова британського фінансиста Вільяма Браудера.

Є багато можливостей для Роббі Вільямса заробити гроші, але він продав душу диктатору. Ганьба тобі. Це повідомлення від імені Сергія Магніцького, Бориса Нємцова, Анни Політковської, Наталії Єстрімової, жертв МН 17, 10 тисяч мертвих українських солдатів,
– написав Браудер у своєму Twitter.

Такий крок артиста розкритикували чимало британських політиків та активістів.

Делегація Великобританії однією з перших заявила, що бойкотуватиме поїздку на ЧС-2018 у Росію після гучної справи про отруєння у Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля. 

Читайте також: Хто зі світових лідерів приїде на відкриття ЧС-2018 у Росію: у Путіна озвучили імена

Теги: LifeStyle Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії Великобританія Роббі Вільямс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
сьогодні, 22:01 Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
Наталія Заболотна 232
ЧС-1954 з футболу: побоїще і диво в Берні, золотий допінг і зірковий самогубця
сьогодні, 21:01 ЧС-1954 з футболу: побоїще і диво в Берні, золотий допінг і зірковий самогубця
545
Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
сьогодні, 21:00 Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
405
Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
сьогодні, 17:02 Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
Володимир Співаковський 500
298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
сьогодні, 15:00 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
Повернись живим 1113
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук