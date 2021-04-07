Продавала неіснуючі речі: на Одещині затримали інтернет-шахрайку
Поліцейські Одеської області викрили шахрайку, яка продавала речі в інтернеті. Вона вимагала повну оплату товару, а тоді нічого не відправляла покупцям.
Джерело:Поліція Одещини
Правоохоронці встановили, що жінка мала кілька акаунтів в соціальних мережах. Вона заманювала покупців низькими цінами.
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Що відомо про шахрайку
- 27-річна жінка проживає у Роздільнянському районі Одещини.
- Вона працювала з декількох акаунтів, де розміщувала фото товарів з низькою вартістю.
- Речі продавала лише за 100% оплати.
- До поліції звернулось більше ніж 20 громадян, які не отримали товари від шахрайки.
- Сума завданого збитку потерпілим перевищує 50 тисяч гривень.
На Одещині затримали шахрайку, яка торгувала одягом / Фото Нацполіції
Які дії правоохоронців
- Під час обшуку в оселі виявили мобільні телефони та банківські карти, які жінка використовувала для своєї злочинної схеми.
- До процесу також залучили працівників із відділу кіберполіції.
- Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею шахрайство.
- Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
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