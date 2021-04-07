Поліцейські Одеської області викрили шахрайку, яка продавала речі в інтернеті. Вона вимагала повну оплату товару, а тоді нічого не відправляла покупцям.

Правоохоронці встановили, що жінка мала кілька акаунтів в соціальних мережах. Вона заманювала покупців низькими цінами. Актуально В Одесі шахраї пропонують за гроші влаштувати дітей до школи: скільки на цьому заробляють Що відомо про шахрайку 27-річна жінка проживає у Роздільнянському районі Одещини.

Вона працювала з декількох акаунтів, де розміщувала фото товарів з низькою вартістю.

Речі продавала лише за 100% оплати.

До поліції звернулось більше ніж 20 громадян, які не отримали товари від шахрайки.

Сума завданого збитку потерпілим перевищує 50 тисяч гривень.

На Одещині затримали шахрайку, яка торгувала одягом / Фото Нацполіції Які дії правоохоронців Під час обшуку в оселі виявили мобільні телефони та банківські карти, які жінка використовувала для своєї злочинної схеми.

До процесу також залучили працівників із відділу кіберполіції.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею шахрайство.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.