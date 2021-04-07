Продавала неіснуючі речі: на Одещині затримали інтернет-шахрайку

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Поліцейські Одеської області викрили шахрайку, яка продавала речі в інтернеті. Вона вимагала повну оплату товару, а тоді нічого не відправляла покупцям.

Джерело:

Поліція Одещини

Правоохоронці встановили, що жінка мала кілька акаунтів в соціальних мережах. Вона заманювала покупців низькими цінами.

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Що відомо про шахрайку

  • 27-річна жінка проживає у Роздільнянському районі Одещини.
  • Вона працювала з декількох акаунтів, де розміщувала фото товарів з низькою вартістю.
  • Речі продавала лише за 100% оплати.
  • До поліції звернулось більше ніж 20 громадян, які не отримали товари від шахрайки.
  • Сума завданого збитку потерпілим перевищує 50 тисяч гривень.


На Одещині затримали шахрайку, яка торгувала одягом / Фото Нацполіції

Які дії правоохоронців

  • Під час обшуку в оселі виявили мобільні телефони та банківські карти, які жінка використовувала для своєї злочинної схеми.
  • До процесу також залучили працівників із відділу кіберполіції.
  • Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею шахрайство.
  • Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.