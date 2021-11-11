Слідство з'ясувало, що житель Дніпра створив організовану групу, до складу якої входили його цивільна дружина та приятель.

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Деталі злочинної схеми

Учасники групи розміщували в інстаграмі оголошення про начебто продаж брендового жіночого одягу, взуття та аксесуарів через інтернет-магазини. Після одержання від покупців грошових переказів вони товар не відправляли.

Шахрайська схема діяла протягом 2018 – 2021 років. За попередньою інформацією, зловмисники ошукали приблизно 1 тисячу людей. Сума завданих ними збитків становить понад 3 мільйони гривень.

Інтернет-шахраїв спіймали

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання учасників групи та у їхніх авто.

Під час них вилучили ноутбуки, планшети, мобільні телефони, сім-карти, флеш-носії, чорнові записи, банківські картки та гроші: 16 000 доларів і понад 7 500 гривень.

Зловмисникам повідомили про підозру

Трьом учасникам організованої групи повідомили про підозру у шахрайстві. Наразі вирішують питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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