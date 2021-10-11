Продавали заборонені в Україні ліки: на Хмельниччині викрили мережу онлайн-аптек

Правоохоронці у Хмельницькій області викрили мережу онлайн-аптек, де збували заборонені лікарські засоби. Щомісячний оборот від продажу фальсифікованих препаратів становив 2 мільйони гривень.

Фігуранти використовували приблизно 10 вебресурсів для здійснення "продажів". За інформацією пресслужби поліції, понад 10 онлайн-аптек, де продавали фальсифіковані ліки під виглядом чужих логотипів, створив 37-річний місцевий мешканець.

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Частина медпрепаратів – заборонена

Чоловік залучив до "роботи" двох операторів, які приймали "замовлення" та адміністрували ресурси зокрема. Зловмисники відправляли товар від імені третіх осіб та з інших міст – все для того, аби замаскувати свою діяльність.

Згідно з повідомленнями Державної служби України з лікарських засобів, частина медпрепаратів, що продавалися в онлайн-аптеках, заборонена для реалізації, зберігання та застосування на території України,

– мовиться у повідомленні поліції.

Правоохоронці провели обшуки

Водночас правоохоронці встановили, що ліки транспортували й зберігали без дотримання температурних та санітарних вимог. Також правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях так званих сall-центрів аптек у Хмельницькому та у Волинській області, вилучили:

понад тисячу пакувань незареєстрованих в Україні медичних препаратів;

банківські картки;

комп'ютерну техніку;

мобільні телефони.

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Наразі відкрили кримінальне провадження за статею щодо фальсифікації лікарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів Кримінального кодексу, тривають слідчі дії. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.

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