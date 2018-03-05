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Продавців китайських сувенірів на Андріївському узвозі переселять на Алею художників, – Резніков

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Олексій Резніков
Олексій Резніков

На легендарному Андріївському узвозі в Києві залишаться тільки продавці, які працюють законно.

Про це заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Резніков заявив в інтерв'ю "Українським новинам".

"На перехресті вулиць Володимирської, Десятинної та Андріївського узвозу десятки років в страшних, збитих на швидку руку кіосках працюють торговці китайськими сувенірами... У мене, наприклад, крім слів "клоака" і "шанхай", інших асоціацій це місце не викликає. Ці кіоски багато років стоять в недозволених місцях, заважають проходу, господарі не мають дозволів, не платять податки в міський бюджет. У них немає ні морального, ні формального права там працювати", – підкреслив Резніков.

Заступник голови Київської адміністрації зазначив, що часи, коли біля Андріївської церкви художники продавали свої картини, пройшли, і зараз місце, що раніше було оплотом людей творчості, стрімко комерціалізується.

"На жаль, комерція витіснила мистецтво. Вигідніше торгувати бюстами Леніна, будьонівками, вушанки, нібито українськими сувенірами, які насправді зроблені в Китаї. Ви вважаєте шапку воїна Червоної армії сувеніром? Я – ні. Там зараз продають все, що завгодно, крім картин. Ці продавці в даному випадку нічим не кращий за тих, що працюють в незаконних МАФах", – констатував Резніков.

При цьому, за його словами, міська адміністрація запропонувала торговцям сувенірів альтернативні місця на Андріївському узвозі – на Алеї художників.

"Наша позиція не просто заборонити, а запропонувати варіант, альтернативу, як вони можуть легально працювати... Найголовніша вимога – це працювати офіційно, платити податки. Ще раз повторюся – ми нікого не виганяємо. Навіть тих, хто десятки років працюють незаконно. Ми надали альтернативу – вести бізнес законно, і були б раді, якби вона була використана", – пояснив заступник голови КМДА.

Він розповів, що нелегальні торговці повинні були згорнути свої точки з сувенірами ще до 1 березня, однак ця вимога до цих пір не виконано.

"Ми поставили термін до 1 березня, але поки згоди не почули... Віталій Кличко поставив завдання підготувати місто, в тому числі і туристичні об'єкти, до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде в кінці травня. Іноземні туристи повинні побачити красиву історичну вулицю – Андріївський узвіз, а не "клоаку", що складається з китайських сувенірів і іржавих ларьків", – уклав Резніков.

Нагадаємо, Київська адміністрація кілька разів попереджала продавців, які працюють вгорі Андріївського узвозу, про те, що вони повинні почати працювати офіційно. Для цього їм запропонували місця в середині Андріївського узвозу – на Алеї художників.

Теги: Новини Києва Віталій Кличко КМДА
Джерело: 24 Канал
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