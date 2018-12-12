Продається все: символіка проросійських бойовиків у світових магазинах і як її звідти прибрати

Світові торговельні майданчики обурили українців тим, що продають на своїх сторінках товари з символікою терористичних організацій "ЛНР/ДНР". Дипломати звернулися з закликом до компаній, щоб ці товари прибрали. Реакція була, але досить суперечлива. Ще гірше все виглядає з юридичного боку.

"Помилуватися" товарами з гордими написами "Донецкая народна республика" запросто можна на відомому сайті Amazon. Ми з легкістю знайшли їх за запитом у пошуку по сайту.

Україна – проти

Посольство України в США звернулося до засновника Amazon "із наполегливим закликом" зняти із веб-сайту продукцію із символікою так званих "республік" на Донбасі.

Посол України у США Валерій Чалий наголосив, що вилучення зазначених товарів з сайту Amazon.com відновить високу репутацію інтернет-магазину, адже "продаж товарів із символікою "ДНР" – терористичної організації, проти агресивної поведінки якої виступає міжнародна спільнота та США зокрема – не несе жодних "меседжів" до миру та поваги до людського життя, а підтримує пропаганду РФ проти територіальної цілісності України".

Крім цього, посольство звернулося до керівництва компанії eBay Inc. "щодо вжиття аналогічних заходів" щодо продукції з символікою так званих "ЛНР" та "ДНР".

Компанія eBay на таку пропозицію відгукнулася, надіслала офіційну відповідь на запит українського посла Валерія Чалого, де пообіцяла прибрати з продажу товари із символікою "ДНР" і "ЛНР".

Втім, поки що на сайті eBay можна знайти "товари з "ДНР". Ми знайшли такі.



На eBay досі продають символіку "ДНР"

Маркетплейси і закон

Адвокат Дмитро Богуславський у коментарі 24 каналу роз'яснив – організації "ДНР/ЛНР" згадуються як терористичні в деяких українських офіційних документах (від ВР до Президента).

Генеральна прокуратура стверджувала, що ці організації є терористичними в заявах очільників та деяких обвинувальних актах. Але станом на сьогодні рішень суду, які б це підтверджували (окрім згадок в одному вироку районного суду щодо злочинця, який стояв на їхньому блок-посту) немає. Так само жодна інша держава офіційно "ДНР/ЛНР" терористичними не визнала,

– уточнив він.

А діяльність Amazon з точки зору нормативного регулювання жодним чином не знаходиться в сфері впливу України, відзначив адвокат.

Він пояснив: будь-який маркет-плейс контролює, чим торгують продавці. Завантаження будь-якого товару відбувається виключно через підрозділи торгівельної площадки. Більш того, вони отримують частину ціни товару, тому вони дуже ретельно контролюють вартість, вид товару та продажі.

Amazon може заблокувати продаж цього товару взагалі без пояснення причин. Без їхнього погодження будь-яке розміщення технічно неможливе. А може – через порушення принципів compliance. Це досить розмита та гнучка штука. Цей товар може бути розцінений як такий, що пропагує агресію та викликає суперечки.

Міжнародне законодавство щодо торгівлі на маркетплейсах – не існує як явище. Існують виключно двосторонні та багатосторонні договори, до яких приєднані різні держави. Такі договори можуть, але, як правило, не забороняють торгівлю символікою невизнаних держав, оскільки відсутнє визначення невизнаної держави,

– констатував Богуславський.

Тобто, теоретично, Сербія може укласти угоду (умовно) з РФ, згідно умов якої торгівля символікою Косово є забороненою, але це питання виключно взаємин між цими країнами.

Тому заборонити продавати якісь речі ні Amazon, ні eBay Україна не може.

Блокування продавця і користувачі

Є ще один спосіб "позбутися" продавців, що торгують сепаратистською символікою на міжнародних маркетплейсах – писати на них скарги з аргументацією чому саме їх потрібно блокувати. Скарг має бути багато і англійською мовою. Тоді, теоретично, Amazon чи eBay зможе прислухатися і заблокувати продавця. Але процедура блокування досить бюрократична і не швидка. Ще один нюанс – заблокований продавець зможе так само завести нову сторінку на маркетплейсі (хоч це так само досить морочлива справа), і поки його знову заблокують – встигнути продати ще якусь партійку "ДНР"-нашивок.

Залишається сподіватися на добру волю керівництва цих компаній і їхню політичну обізнаність та лояльність до України.

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