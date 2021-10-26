Фахівці наголосили на тому, що виявлена продукція є підсанкційною, тому ввезена в Україну нелегально. Яка мережа продавала російські солодощі – не повідомили.

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Більшість цукерок виготовили в Москві

У Держпродспоживслужбі 26 жовтня розповіли, що виявлені цукерки виготовляли в Москві, Чебоксарах і Бєлгородській області. Коли їх реалізовували у Харкові, це було порушенням законодавство щодо маркування продукції.

Хто виробляв ці солодощі:

публічне акціонерне товариство "Красный Октябрь";

кондитерський концерн "Бабаевский";

кондитерська фабрика "Победа";

акціонерне товариство "АКконд".

Слід зазначити, що розташовані в столиці Росії 3 із цих підприємств.



Магазин, де продавали російські солодощі / Фото Держпродспоживслужба

Підсанкційні російські товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція завозиться та реалізується на території України незаконно. Дуже дивно, що досі, попри збройну агресію, в когось вистачає совісті порушувати цю норму закону,

– зазначила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Після виявлення ці товари одразу зняли з продажу. Також заборонили подальшу реалізацію товарів від згаданих виробників.