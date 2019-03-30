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      Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує

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      Що загрожує за продаж голосу на виборах
      Що загрожує за продаж голосу на виборах / Фото з відкритих джерел

      В Україні за продаж свого голосу на виборах передбачена кримінальна відповідальність. Тобто, карають не тільки тих, хто підкуповує виборців, а й тих, хто продає свої голоси.

      Покарання за продаж голосу на виборах загрожує у тому разі, якщо людина прийняла пропозицію, обіцянку або вже отримала гроші у розмірі понад 125 гривень – тобто 3% від розміру мінімальної зарплати за:

      • відмову від участі в голосуванні;
      • голосування більш ніж один раз;
      • голосування за окремого кандидата або за відмову від голосування;
      • передачу виборчого бюлетеня іншій особі.

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      Яке покарання загрожує за продаж голосу на виборах?

      Штраф у розмірі від 1 тисячі 700 гривень до 5 тисяч 100 гривень; виправні роботи до 2 років або 2 роки обмеження волі.

      Що не можна робити виборцям, відповідно до таємниці голосування?

      • Не можна фотографувати виборчий бюлетень, демонструвати його чи робити селфі у кабінках для голосування. За це загрожує кримінальне або адміністративне покарання.
      • Керівникам органів державної влади та місцевого самоврядування не можна агітувати за чи проти якогось кандидата. Це обмеження стосується і правоохоронців.

      Штраф за продаж голосу
      Яке покарання світить за продаж голосу: інфографіка

      У Громадянській мережі "Опора" нагадали, що на парламентських виборах 2014 року зафіксували десятки випадків фотографування бюлетенів. Але правоохоронці не відкрили жодного кримінального провадження.

      Щодо організаторів так званих сіток для підкупу, то правоохоронці теж нікого не притягнули до реальної відповідальності.

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Кримінальні новини Новини політики Гроші Порушення на виборах Інфографіка Штрафи
      Джерело: 24 канал
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