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      Продаж води у Крим – це здача позицій, – Чубаров різко відреагував на заяву нардепа Арістова

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      Рефат Чубаров / 24 канал

      Якщо Україна таки вирішить продавати дніпровську воду російським окупантам у Криму, це означатиме лиш здачу позицій. Такі "угоди" тільки віддалятимуть анексований півострів від України.

      Так глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відреагував на заяву нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова про ідею продавати воду з Дніпра в окупований Крим.

      "Була ідея продавати воду. Ізраїльтяни продають воду в країну у стані війни, заробляють. Тобто вони розв'язують свої соціальні проблеми чиїмось коштом. Може й тут...", – розповідав Арістов. Росіяни відразу зреагували на такі слова та позитивно їх оцінили.

      До теми: Що змусить Росію піти на переговори з Україною: думка ексглави уряду Криму

      Постачання води до Криму – означатиме здачу ще однієї позиції, яка все далі й далі буде віддаляти Крим від України. І буде змушувати суспільну думку виходити з того, що Крим є Росією, тому що вона дуже ефективно ним керує, в тому числі домовляється з Україною про постачання води,
      – зауважив Чубаров у коментарі "Радіо Свобода".

      Що відомо про ситуацію з водою у Криму?Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал. Він з'єднує головне річище Дніпра з півостровом. Однак після анексії півострова постачання припинили.

      Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Українська влада зазначила, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним, адже посуха знищила більшу частину півострова.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Рефат Чубаров Новини України Новини політики
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