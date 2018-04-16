Продаж житла в Україні перевищує показники минулих років

Минулого року кількість житла, прийнятого в експлуатацію, зросла на 9% порiвняно 2016 роком, а у Києві, де його будують найбільше – майже на 30%.

Про це повідомило "Новое время".

За даними Мінюсту, кількість угод купівлі-продажу сягнула приблизно 450 тисяч. Це майже наполовину менше, ніж 2007 року. Але на 10% більше, ніж 2016 року.

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Для зростання ринку нерухомості є декілька причин. По-перше, зменшення відсотків за депозитами. У гривні вони не перевищують 12%. Тобто нижчі за інфляцію 2017 року. По-друге, низька ціна на нерухомість – хоча й незначне, але зростання економіки.

Ми сьогодні будуємо більше ніж 2 мільйони квадратних метрів у Києві. Тоді як навіть у найкращі радянські часи було 1,5 мільйони квадратних метрів. Тобто ми вже перевищили цей план",

– наголошує Ігор Ніконов, засновник KAN Development.

Девелопери стверджують – нерухомість для українців найбільш зрозумілий шлях для інвестицій. Тоді як інших можливостей для людей вигідно вкласти свої кошти не так вже й багато, гроші мають працювати. Але однією з найбільших проблем для людей із капіталом в Україні, є обмежений вибір інструментів для його збереження та примноження.

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Тримати у банківському сейфі або на депозиті – невигідно, особливо гривню, адже відсотки не перекривають втрати від інфляції. Традиційно більшість тих, хто має зайву копійчину, купують нерухомість.