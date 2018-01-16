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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Продажі альбомів гурту The Cranberries зросли в 10 разів після смерті О'Ріордан

14:32, сьогодні 411 Читать новость на русском
Долорес О'Ріордан
Долорес О'Ріордан / Фото з відкритих джерел

15 січня 2018 у віці 46 років у Лондоні раптово померла Долорес О'Ріордан – солістка ірландської рок-групи The Cranberries. Однак після важкої втрати в музичній індустрії продажів альбомів колективу різко зросли майже в 10 разів.

Про це повідомляють на TMZ.

У виданні зазначають, що на відомому ресурсі Amazon попит на останню платівку гурту "Something Else" виріс на 913350%, а продажі сольного альбому О'Ріордан "Are You Listening?" виросли на 147552%.

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Інші альбоми музичного гурту також сьогодні домінують на сайті Amazon: продажі альбому "Everybody Else Doing It" зросли на 107 520%, альбому "To the Faithful Departed" – на 93 781% і платівки "Wake Up and Smell the Coffee" зросли на 77 096%.


Продажі альбомів гурту The Cranberries зросли в декілька разів після смерті О'Ріордан

Музичні продажі альбомів гурту The Cranberries на iTunes також стрімко ростуть – деякі альбоми гурту домінують на 3, 6, 7 і 9 місцях на платформі серед їхніх 10 найкращих альбомів.

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Нагадаємо, що 46-річна Долорес О'Ріордан померла 15 січня. Поліція поки назвала незрозумілою смерть артистки, проте її знайомі розповідають, що жінка перебувала в пригніченому стані. Родичі ж у свою чергу просять приватності у питаннях її раптової смерті.

На наступний день після її смерті, тобто сьогодні 16 січня, співачка повинна була записати нову версію популярного хіта гурту "Zombie".

Теги: LifeStyle Долорес О'Ріордан Музика Втрати Amazon iTunes
Джерело: 24 Канал
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