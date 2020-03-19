Продукти, долар та маски: як спекулянти впливають на ціни під час кризи

Курс валют, ціни на транспорт, продукти та медичні маски. Як на все це впливають спекулянти та якими є наслідки для економіки, розповідаємо у матеріалі сайту 24 каналу.

В Україні оголосили карантин, а в деяких містах ввели надзвичайну ситуацію. Це змусило українців запанікувати, чим скористалися спекулянти на різних ринках України.

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Спекуляції на ринку продуктів



Як спекулюють на продовольчому ринку / 24 канал

З початком карантину ціни на деякі харчі підвищилися, особливо на "противірусні" овочі та фрукти. Це часник, імбир, цибуля та цитрусові. Ми запитали у львівського підприємця як змінилися ціни на овочі/фрукти та чи є спекуляції.

На Шуварі (найбільшому гуртововому ринку на Заході – 24 канал) товару є багато, але зменшився попит у зв'язку з тим, що позакривались багато точок продажу. При цьому ціни на ряд продуктів зросли, особливо на цибулю та імбир. Це спекуляція. Водночас зросли також і ціни на часник та цитрусові, але оскільки це імпортний товар, то причина може бути у падінні гривні,

– розповідає львівський підприємець Андрій.

Часник та цитрусові зросли приблизно на 10-15%. На стільки ж і впала гривня. Натомість імбир та цибуля майже вдвічі зросли в ціні. Капусту та картоплю продають без змін в ціні.

До слова, картоплю внесли до списку продуктів, ціни на які буде моніторити держава.

До переліку продуктів також ввійшли борошно, хліб, макаронні вироби, гречка, рис, яловичина, свинина, сало, курятина, ковбаса варена, молоко, сметана, сир м'який, масло, яйця, цукор, олія соняшникова та сіль. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький на Facebook.

"АТБ", популярна мережа супермаркетів, вже відреагувала на спекулянтів. У пресслужбі компанії пояснили, що через паніку щодо коронавірусу, спритні покупці скуповують товари в "АТБ", а потім продають значно дорожче.

Тож "АТБ" обмежує продаж продуктів, аби протистояти спекулянтам. Щоб уникнути штучного ажіотажу компанія вирішила обмежити продаж товару в одні руки.

"АТБ" обмежує продаж продуктів:

вода, пиво і напої – не більше 12 одиниць в одні руки;

інші товари – не більше 5 штук.

Спекуляції на ринку транспортування

16 березня в Україні закрили кордон для в'їзду іноземців, а з 17 березня припинили авіасполучення. Все ж українці можуть потрапити в Україну. Однак перевізники підняли ціни. Зокрема, квитки авіакомпанія МАУ подекуди зросли до 30 тисяч. У компанії пояснюють, що ціни зросли автоматично через збільшення попиту. Наразі Антимонопольний комітет займається цією ситуацією і у випадку визнання підвищення цін незаконним, МАУ оштрафують на суму до 10% річного прибутку.

За словами глави уряду такі спекуляції перевізників ускладнило повернення наших громадян додому.

Влада відреагувала на цю спекуляцію. У Кабміні прийняли постанову, яка передбачає цінове регулювання. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Не можна заробляти гроші на кризовій ситуації! Важливо також, щоб карантин якомога менше позначився на гаманцях людей,

– наголосив прем'єр.

Три рішення від Шмигаля

Голови ОДА мають негайно забезпечити вивезення із залізничних та автовокзалів громадян, які повернулися до України.

МВС має забезпечити правопорядок та проконтролювати вивезення громадян відповідно до встановленого регламенту – не більше 10 людей.

Очільники ОДА спільно з Нацполіцією повинні проконтролювати спекулятивний момент, щоб перевізники не встановлювали космічні ціни.

Припускали, що через закриття метро та обмежень у громадському транспорті, зростуть і ціни на таксі. Та цього не сталося. Навпаки, київські таксисти кажуть про зменшення попиту.

Авіакомпанія SkyUp оголосила про продаж квитків за пільговою ціною для українців. Влада дозволила літати із ряду міст світу нерегулярними рейсами, щоб евакуювати українців. З повним списком міст можна ознайомитися за посиланням.

Спекуляції на валютному ринку



Що відбувається на чорному ринку валют / 24 канал

Люди почали скуповувати валюту на хвилі паніки через карантин та кризу, пояснює економіст Любомир Білик у коментарі 24 каналу. Це породило "валютні гойдалки", якими користуються спекулянти на чорному ринку. Вони першими скупили валюту за "дешевим" курсом і зараз продають населенню дорожче. Нестача готівки на ринку та обмеження декількох банків породило ще більше паніки. "Ті в кого є долар продають його дорожче, бо в інших взагалі нема і люди готові за завищеною ціною купувати", – розповідає експерт. Це замкнене коло: що більше люди скуповують валюти, то більше створюють простору для спекуляцій.

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Любомир Білик прирівнює ситуація на валютному ринку до ситуації на продовольчому.

Це як з продуктовими магазинами. Люди бояться продовольчої кризи, що буде нестача продуктів і тому масово їх скуповують. Але саме люди є причиною цього дефіциту, бо вони скуповують все до тієї міри, що врешті і з'являється дефіцит. Хоча, якби всі купляли як завжди, не було б ні продовольчої, ні валютної кризи,

– розповідає економіст Любомир Білик.

Чому виникла проблема з нестачею готівки?З 16 березня Україна припинила міжнародні авіасполучення. Саме таким способом в Україну доставляють готівкову валюту. Через те, що населення масово скуповує іноземну валюту та продає гривню, виник великий дисбаланс і відповідно нестача готівкової валюти.



На безготівковому ринку такої проблеми нема, оскільки Нацбанк щодня продає на ринок валюту із резервів.

Зазначимо, що з початку березня офіційний курс гривні впав на 11%. За словами інвестиційного банкіра Сергія Фурси причиною цього є те, що українці та український бізнес масово скупили валюту.

Спекуляції на ринку медичних засобів гігієни



Люди в масках / GettyImages

В аптеках не вистачає масок та антисептиків. А ціни збільшилися в кілька разів. Зараз маски продають і в звичайних продуктових магазинах і цінять їх приблизно в 15-25 гривень. Так, у київському супермаркеті Novus можна гуртом придбати маски за ціною 1200 гривень за 50 штук.

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Собівартість маски – 75 копійок, до епідемії її можна було купити за 2 гривні в аптеках. Тепер ціни сягають 25. Державних аптек майже не залишилося, а приватні можуть робити з цінами, що хочуть,

– розповідає біологиня Богдана Буфан.

Спекулянти оптово скуповують маски та потім продають їх роздрібно за завищеними цінами. Цим вони створюють дефіцит. У Китаї, звідки поширився коронавірус Covid-19, теж була схожа проблема. Вирішили її обмеженням видачі кількості масок на одні руки.

Вже зафіксували випадки спроби вивозу масок закордон. Зокрема через українсько-польський кордон намагалися вивезти 50 тисяч респіраторних масок, а літаком з Борисполя хотіли вивезти 2,5 тони масок.

Нагадаємо, що Україна повністю заборонила вивозити:

водонепроникні лабораторні костюми;

рукавички із інших полімерних матеріалів);

рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;

рукавички неопудрені з нітрилу;

халат ізоляційний медичний одноразовий;

маски медичні;

окуляри захисні;

щиток захисний;

респіратор класу захисту не нижче FFP2.

Як все це шкодить економіці?

Українці самі створили проблеми, з якими зараз живуть. У нас росте долар щодо гривні через те, що ми його масово купуємо. У нас ввечері на прилавках магазинів немає деяких продуктів, а ціни на них ростуть, тому що ми все "змітаємо" з полиць. У нас немає масок, тому що ми не вміємо купити одну маску, нам потрібна цілий набір. Такими діями ми ніби закликаємо спекулянтів увійти на ринок. Всі ці дефіцити пов'язані в першу чергу з панікою. Тому українцям необхідно зберігати спокій і приготуватися до кризи, яка лише починається.

Чому спекулянти, наживаючись, шкодять собі?Спекулянти, які наживаються на кризі тимчасово підвищують свій економічний добробут. Але, беручи до уваги значну кількість спекулянтів, разом вони підривають економіку країни, в якій самі живуть. Припустимо спекулянт Роман скуповує продукти першої необхідності в магазинах і потім продає їх з великою націнкою. Так, він заробляє на цьому гроші в гривні. Але який в тому сенс, коли гривня весь час падає, бо на неї впливають валютні спекулянти? Не можна красти з власної ж економіки.

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Коронавірус в Україні: головне

Станом на 19 березня в Україні лабораторно підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні.

Україна 12 березня ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня ввели режим надзвичайної ситуації.



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