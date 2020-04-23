Продукти горіння з Чорнобильської зони відносить на захід Київщини, – Кульбіда

Продукти горіння, які викидаються в атмосферу у зоні відчуження, вітер віднесе на захід Київської області. Також під загрозою – Коростень та Житомир.

Окрім Київщини, продукти горіння потраплять і на північ Житомирської області. Про це повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда на брифінгу у Києві, інформує 24 канал.

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Переміщення продуктів горіння, які викидаються в атмосферу, відбувається у південному напрямку зі швидкістю 10 – 15 кілометрів за годину: із зони відчуження – на західні райони Київської області, а з північних районів Житомирської області – в напрямку міст Коростень та Житомир,

– розповів Кульбіда.

Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко

Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.

Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів.

14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.

Станом на 23 квітня вогню вже немає, але пожежники досі гатять осередки тління. Основні зусилля зараз зосереджені на гасінні трави та лісової підстилки на ділянці Рудьки – Буряківка.

Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.

Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону та його рознесло на велику площу.

Дивіться відео, чому не можна спалювати траву: