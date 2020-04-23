Продукти горіння з Чорнобильської зони відносить на захід Київщини, – Кульбіда
Продукти горіння, які викидаються в атмосферу у зоні відчуження, вітер віднесе на захід Київської області. Також під загрозою – Коростень та Житомир.
Окрім Київщини, продукти горіння потраплять і на північ Житомирської області. Про це повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда на брифінгу у Києві, інформує 24 канал.
До теми Пожежа у Чорнобильській зоні: рятувальники зупинили розповсюдження вогню – фото і відео
Переміщення продуктів горіння, які викидаються в атмосферу, відбувається у південному напрямку зі швидкістю 10 – 15 кілометрів за годину: із зони відчуження – на західні райони Київської області, а з північних районів Житомирської області – в напрямку міст Коростень та Житомир,
– розповів Кульбіда.
Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко
- Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів.
- 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.
- Станом на 23 квітня вогню вже немає, але пожежники досі гатять осередки тління. Основні зусилля зараз зосереджені на гасінні трави та лісової підстилки на ділянці Рудьки – Буряківка.
- Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
- Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону та його рознесло на велику площу.
Дивіться відео, чому не можна спалювати траву:
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