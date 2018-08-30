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Продукти, що зменшують небезпеку імпотенції у чоловіків: результати дослідження

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Названо продукт, що може замінити чолоікам "Віагру"
Названо продукт, що може замінити чолоікам "Віагру" / Соцмережі

На нормальне сексуальне життя після 70 років мають найбільше шансів ті чоловіки, які споживають середноморську дієту, оскільки оливкова олія, овочі, фрукти, риба та боби, що до неї входять, зменшують небезпеку імпотенції на 40%.

Про це свідчать результати дослідження, яке представили на конференції Європейського товариства кардіологів у Мюнхені, передає портал Ukrhealth.

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Як підкреслюють науковці, здорова дієта в середньому віці може сприяти активному інтимному життю після 60-70 років без застосування таких ліків, як до прикладу "Віагра".

Так, учені з Університету Афін вважають, що ключем є саме оливкова олія. За їхніми словами, чоловіки, які вживають не менше ніж 9 столових ложок такої олії у тиждень, значно рідше страждають від еректильної дисфункції.

Оливкова олія, здорове харчування, чоловіче здоров'я, чоловыки

Такий висновок фахівці зробили, проаналізувавши 670 представників сильної статі з одного із грецьких островів, середній вік яких становив 67 років. Зауважимо, що, орім оливкової олії чоловіки також споживали 13 порцій овочів у тиждень, 6 порцій фруктів, 3 порції риби та дві бобів.

У підсумку було з’ясовано, що така дієта допомагає чоловікам підтримувати здорове серце та чисті кровоносні судини, а це, зі свого боку, забезпечує нормальний приплив крові до області паху, тобто сприяє ерекції.

Крім того, шанувальники такого харчування відзначаються підвищенимм рівнем чоловічого гормону тестостерону та зниженням показників жиру під шкірою. До слова, від саме першого залежить сексуальне збудження.

Нагадаємо, за результатами дослідження Гарвардського університету, пари, які їли рибу двічі на тиждень або більше, на 22% частіше займалися сексом, ніж ті, хто її не споживав. Крім того, така дієта збільшила шанси завагітніти на 92%.

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Теги: Здорове харчування Здорове життя Здоров'я Секс Чоловіче здоров’я дослідження
Джерело: 24 Канал
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