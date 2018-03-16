Продукти, які небезпечно вживати з молоком

Молоко, звісно, корисний продукт, але ми часто не замислюємось, як деякі комбінації з цим напоєм можуть викликати негативну реакцію у вашому організмі.

Дієтологи досі сперечають про користь та, можливо, шкоду молока, але всі вони виділяють окремий перелік продуктів, вживання яких разом з молоком є особливо небезпечним.

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Молоко + кава

Ви, напевне, зараз дуже здивовані, оскільки велика кількість людей люблять смакувати каву лише з додаванням молока. Однак дієтологи впевнені, що під впливом білка відбувається нейтралізація ефекту від його вживання.

Тому, якщо ви зранку хочете себе підбадьорити, то краще відмовтесь від такої комбінації продуктів, тому що може виникнути зворотній ефект.

Молоко + чай

Це стосується здебільшого зеленого чаю, який є найвідомішим природним антиоксидантом. Але в разі комбінації такого чаю з молоком його дія в рази знижується при взаємодії з молоком. Така комбінація напоїв ще й розширює судини.

Молоко + риба і морепродукти

Посмакувати пастою з морепродуктами і вершковим соусом, напевне, любить кожен, але знайте, що таке поєднання може стати причиною тяжкості і дискомфорту в шлунку.

Проблема полягає в тому, що при зіткненні двох різних видів білка у організму відбувається передозування протеїнами. Шлунок тоді не справляється з навантаженням і з часом дає ускладнення на нирки.

Молоко + яйця

Білковий удар, який точне виведе ваш організм з ладу – це поєднання молока з яйцями і сиром. Через це дієтологи рекомендують замінити омлет звичайною яєчнею або вареними яйцями.

Молоко + фрукти

Запам’ятайте, що фрукти рекомандовано їсти окремо від основного прийому їжі в якості перекусу в денний час. Вони часто важко засвоюються організмом разом з іншими продуктами, і у випадку з молоком і зовсім створюють гримучу суміш.

Тому, вершкові десерти на основі солодких фруктів після добре ситної вечері можуть завдати серйозного удару по підшлунковій, яка може викликати тяжкість, печію і дискомфорт.

Молоко + овочі

Про це ви вже, скоріш за все, колись та й чули, але огірки найгірше поєднуються з молоком. Солоні і свіжі огірки в дуеті з молоком можуть викликати дискомфорт у шлунку. Сюди ж можна віднести помідори, броколі, кабачки і моркву, які прекрасно комбінуються з будь-якими іншими продуктами, але тільки не з молочними. Р

Справа в тому, що під впливом шлункового соку молоко миттєво згортається і трансформується в сирну масу, яка обволікає будь-які інші продукти, перешкоджаючи їх переварюванню. Так може трапитись шлунковий розлад і гострі болі.