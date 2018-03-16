14:12
16 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
-1°C -9°C
  • субота
    -1°C -8°C
  • неділя
    -8°C -13°C
  • понеділок
    -7°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Небезпека для Жиріновського. Голос Кавказу
Вєсті Кремля
22:27, 15 березня
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, 15 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Продукти, які небезпечно вживати з молоком

3083 Читать новость на русском
Продукти, які небезпечно вживати з молоком
Продукти, які небезпечно вживати з молоком / unsplash.com

Молоко, звісно, корисний продукт, але ми часто не замислюємось, як деякі комбінації з цим напоєм можуть викликати негативну реакцію у вашому організмі.

Дієтологи досі сперечають про користь та, можливо, шкоду молока, але всі вони виділяють окремий перелік продуктів, вживання яких разом з молоком є особливо небезпечним.

Читайте також: Три вагомих причини включити молоко в свій раціон

Молоко + кава

Ви, напевне, зараз дуже здивовані, оскільки велика кількість людей люблять смакувати каву лише з додаванням молока. Однак дієтологи впевнені, що під впливом білка відбувається нейтралізація ефекту від його вживання.

Тому, якщо ви зранку хочете себе підбадьорити, то краще відмовтесь від такої комбінації продуктів, тому що може виникнути зворотній ефект.

Молоко + чай

Це стосується здебільшого зеленого чаю, який є найвідомішим природним антиоксидантом. Але в разі комбінації такого чаю з молоком його дія в рази знижується при взаємодії з молоком. Така комбінація напоїв ще й розширює судини.

Молоко + риба і морепродукти

Посмакувати пастою з морепродуктами і вершковим соусом, напевне, любить кожен, але знайте, що таке поєднання може стати причиною тяжкості і дискомфорту в шлунку.

Проблема полягає в тому, що при зіткненні двох різних видів білка у організму відбувається передозування протеїнами. Шлунок тоді не справляється з навантаженням і з часом дає ускладнення на нирки.

Молоко + яйця

Білковий удар, який точне виведе ваш організм з ладу – це поєднання молока з яйцями і сиром. Через це дієтологи рекомендують замінити омлет звичайною яєчнею або вареними яйцями.

Молоко + фрукти

Запам’ятайте, що фрукти рекомандовано їсти окремо від основного прийому їжі в якості перекусу в денний час. Вони часто важко засвоюються організмом разом з іншими продуктами, і у випадку з молоком і зовсім створюють гримучу суміш.

Тому, вершкові десерти на основі солодких фруктів після добре ситної вечері можуть завдати серйозного удару по підшлунковій, яка може викликати тяжкість, печію і дискомфорт.

Молоко + овочі

Про це ви вже, скоріш за все, колись та й чули, але огірки найгірше поєднуються з молоком. Солоні і свіжі огірки в дуеті з молоком можуть викликати дискомфорт у шлунку. Сюди ж можна віднести помідори, броколі, кабачки і моркву, які прекрасно комбінуються з будь-якими іншими продуктами, але тільки не з молочними. Р

Справа в тому, що під впливом шлункового соку молоко миттєво згортається і трансформується в сирну масу, яка обволікає будь-які інші продукти, перешкоджаючи їх переварюванню. Так може трапитись шлунковий розлад і гострі болі.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля
сьогодні, 14:00 Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля
Христина Бердинських 250
Де в Україні на вихідних сипатиме сніг та буде дуже холодно: карта
сьогодні, 12:53 Де в Україні на вихідних сипатиме сніг та буде дуже холодно: карта
7381
Скандальні правила поховання почали діяти: у прокуратурі пояснили ситуацію з дозволом на похорон
сьогодні, 13:28 Скандальні правила поховання почали діяти: у прокуратурі пояснили ситуацію з дозволом на похорон
2536
Родина нового омбудсмена Денісової має бізнес в анексованому Криму і платить податки Росії
сьогодні, 13:42 Родина нового омбудсмена Денісової має бізнес в анексованому Криму і платить податки Росії
1046
Скрипаль і світова
сьогодні, 12:00 Скрипаль і світова "музика": реакція Заходу на отруєння шпигуна
Наталія Лебідь 1040
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук